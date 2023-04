¿Está Rosalía despidiéndose del look 'Motomami'? El estampado 'chic' que ha conquistado a la cantante

Como cada primavera, toca dar la bienvenida a los estampados que invaden nuestras prendas. Y rivalizando con las siempre recurrentes flores y las discretas rayas marineras, está el print francés más famoso de todos, los cuadros vichy. Este clásico estampado tiene su origen en la ciudad del país vecino que le da nombre, y a pesar de popularizarse en el siglo XVII gracias a cubrir la ropa de quienes trabajaban en el campo, estos cuadros no alcanzaron fama mundial hasta que el diseñador Jacques Esterel creó el icónico vestido de novia de Brigitte Bardot para su enlace con Jacques Charrier en 1959. Desde entonces, no ha habido celebrity que no caiga rendida ante este favorecedor estampado y la última en hacerlo ha sido Rosalía, que ha apostado por él para subirse al escenario.

La cantante está de gira por Méjico junto a su futuro marido Raw Alejandro, con quien además de estar en plena promoción de RR, sus tres canciones en las que cuentan su historia de amor, los dos han compartido escenario estos últimos días en algunos de los conciertos y no han dejado de subir fotos juntos en sus redes sociales. Y de entre todas esas imágenes que Rosalía ha compartido con sus seguidores, la hemos podido ver muy emocionada y dándolo todo sobre el escenario con un vestido de cuadros vichy, un estampado que una vez más vuelve a ser tendencia esta primavera. En concreto, con dos diseños distintos, uno en azul cielo y otro en rojo. Ambos son prendas exclusivas de Acne Studios, parecidas a las que se mostraron sobre la pasarela de la colección de Primavera/verano 2023.

Aunque los dos looks tienen la falda igual (con corte asimétrico en el que la parte delantera es minifalda y la trasera parece tener algo de cola) la diferencia está en que el vestido azul que lució hace un par de semanas no era de tirantes como el de su último look, sino que era de manga corta y con escote cerrado. Eso sí, para las dos actuaciones, Rosalía se atrevió a combinar este estampado tan propio de la época de calor, ¡con unas medias negras y unas botas! Dado que todo lo que lleva la artista se convierte en tendencia, quizá empecemos a ver este combo protagonizando los próximos looks de street style.