El comentado error de la rutina de belleza de Rosalía que todas cometemos

Cuando solo han pasado unos días desde la actuación de Rosalía en el desfile de Louis Vuitton, la catalana vuelve a ser noticia. Hace solo 24 horas la cantante lanzaba al mercado su esperado nuevo single LLYLM (Lie Like You Love Me). Se trata de un sencillo que combina el inglés y el español y que se postula ya como uno de los temas que más van a escucharse esta temporada. La canción es viral como lo es también la equivocación que la ganadora de un Grammy ha cometido al llevar a cabo su rutina de belleza. Un error en el que, por cierto, es probable que tú también hayas caído alguna vez (como lo hemos hecho todas).

Que si te cepillas el pelo, este se cae más; que las mascarillas caseras funcionan; o que el encrespamiento solo afecta al cabello fino son falsas creencias firmemente adheridas a nuestra melena. Así lo confirma Teresa Ciment, farmacéutica y responsable de comunicación de Nuggela & Sulé. Sin embargo, si hay algo en lo que todos los expertos coinciden es en afirmar que a la hora de cepillar y desenredar el pelo, hay que escoger un peine o cepillo de madera, con cerdas gruesas, que evite la electricidad estática y que nunca hay que peinarse cuando la melena aún está mojada. Así lo confirma Mario Anes, director artístico de Cotril España. Ese, cepillarse el pelo sin que este se hubiera secado antes, es el error que ha cometido Rosalía pero ¿por qué no debemos hacerlo?

Modesta Cassinello, farmacéutica y creadora de la firma que lleva su nombre, asegura que, si bien son muchos los beneficios del cepillado, hay que tener cuidado. Cepillarnos con asiduidad (antes de dormir o antes de lavarnos el pelo, por ejemplo) es crucial porque, en palabras de la experta, "además de quitar residuos, impurezas y cabellos en fase de caída normalizándola, ayuda a desenredar, dar volumen y mejorar la microcirculación del cuero cabelludo, la base de un cabello sano". Pero ¡cuidado!, según Cassinello, "cuando el cabello esté húmedo hay que cepillarlo con suavidad". Nos explica que "la fibra se encuentra hinchada y la cutícula abierta, pudiendo desestabilizarse más fácilmente". "La fibra capilar es delicada, más aún si está húmeda", sostiene la especialista. Otros errores que, según Modesta Cassinello, podemos cometer son:

Dormir con el cabello mojado, porque la humedad puede provocar irritación sobre el cuero cabelludo

Utilizar temperaturas extremas del agua para lavar el cabello

Fricción excesiva sobre el cuero cabelludo

No eliminar restos de productos de fijación

Retrasar el corte del cabello cuando las puntas están abiertas

No aclarar bien los restos de champú

No utilizar el champú adecuado

Usar herramientas de styling a cualquier temperatura

Mala limentación, gestión del estrés o no dormir las horas suficientes...

Los seguidores de Rosalía están tratando de hacerle llegar por medio de TikTok la advertencia. ¡Por nada del mundo querríamos que dejase de lucir su característica melena!