Los tres lookazos góticos de transparencias con los que Rosalía arrasó en Madrid

Este viernes, se dieron cita en Madrid las grandes estrellas de la música en español para celebrar la gala de Los40 Music Awards, una alfombra fucsia llena de anécdotas de moda, como el vestido de flores 3D de Aitana, el diseño de cristales de Ana Mena o Lola Índigo, transformada en una sirena dorada. En la edición de 2021, Rosalía sentó un precedente difícil de superar al rescatar un look de hace 20 años que ya había llevado Kate Moss y es por ello que, dadas las altas expectativas, ha escogido este año un total de tres estilismos de impacto, cada uno más atrevido que el anterior.

Sus claves para la noche: looks all black y transparencias

Para Rosalía, la decimoséptima entrega de Los40 Music Awards fue una noche de éxitos, en la que fue galardonada con tres premios de los siete a los que optaba (Golden Music Award, Mejor Festival, Gira o Concierto y Mejor Álbum en la Categoría España). Para cada uno de estos tres premios, un lookazo de impacto que solo ella podría lucir. El primero, destinado para su llegada al photocall, es un vestido de seda con falda larga asimétrica que, sobre su pecho, se transforma en un lazo gigante, mientras que debajo lleva una camiseta de malla transparente, también de color negro, con mangas largas y cuello alto.

La pieza, que consta además de una abertura posterior, pues se cierra a la altura de la nuca y deja el resto de la espalda al aire, es un diseño de la firma Acne Studios y pertenece a la colección Primavera/Verano 2023. El pasado mes de octubre, este sello sueco confirmaba con una campaña para su colección otoñal que Rosalía es su nueva embajadora global.

Como toque final, la intérprete de Saoko añadió unas sandalias negras adornadas con unas perlas diminutas y un broche de pedrería, el mismo calzado que se vio en la pasarela de París Fashion Week, y recogió su melena en dos moñitos tipo pigtail.

Un vestido traslúcido de espalda desnuda

El espectáculo empezó por todo lo alto con una presentación de la catalana, que puso al público a bailar su conocida bachata La Fama. Para ello, recurrió a otro vestido negro de transparencias estratégicas, aunque mucho más arriesgado que aquel primer modelo de Acne Studios: una creación traslúcida de escote halter y espalda enteramente descubierta. Como es habitual, la camaleónica artista cambió una vez más de beauty look, sustituyendo el peinado de pigtails que llevó en la alfombra rosa por una peluca corta con flequillo desgrafilado.

No podía faltar su estilo 'Motomami'

Su último look de la noche, pero no el menos llamativo, fue este diseño tubo de escote palabra de honor confeccionado con parches de cuero, que se remata con un chal del mismo tejido cañero y guantes de ópera. De los tres estilismos, este es probablemente el que más resuena con su estética Motomami, que estos últimos meses ha tomado por sorpresa al mundo de la moda. A su lado, la cantante Aitana posa con un naked jumpsuit transparente de lentejuelas y cristales, firmado por Stella McCartney, que recuerda mucho a los looks de la icónica Cher en la década de los 70's.