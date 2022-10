La historia de las maxibotas 'denim' que han unido a Rihanna y Rosalía

Sabíamos que el total look vaquero volvería con fuerza este otoño, pero lo que pocos podían anticipar es que el tejido denim conquistaría, además de chaquetas y pantalones, la sección de los accesorios. Uno de los creativos que sí lo vio venir fue Glenn Martens, director creativo de Y/Project. El belga es quien firma una de las piezas más controvertidas en este material, las llamativas maxibotas que han llevado en las últimas semanas dos de las artistas más influyentes en la moda: Rihanna y Rosalía. Ambas cantantes han coincidido con este especial diseño que reintepreta las botas mosqueteras en una versión Y2K muy extrema.

El pasado 25 de septiembre, Rosalía cumplía 30 años; una señaladísima fecha que celebró con su novio, el también cantante Rauw Alejandro. La pareja salió a cenar a un restaurante italiano de Nueva York, y si bien el plan era bastante clásico, no lo era para nada el look escogido por la artista. Haciendo gala de su característico estilo atrevido, la catalana lució un total look de la firma Y/Project compuesto por minivestido lencero superpuesto a un top deconstruido y unas maxibotas en patchwork vaquero que, quienes siguen la moda de cerca, rápidamente vincularon con otras estrella de los escenarios.

La firma para hombre que acabó conquistando a las cantantes

Y es que solo una semanas antes, a mediados de agosto, Rihanna había sido fotografiada en la misma ciudad con unos zapatos similares, aunque en color negro. Ambos modelos pertenecen a la colección de primavera/verano 2023 de la firma Y/Project, con lo que todavía no se encuentran a la venta. Sin embargo, sí pudimos verlos sobre la pasarela en junio, durante la Semana de la moda masculina de París. Y es que, en su origen, esta rompedora marca fundada en 2011 por Yohan Serfaty era exclusivamente para hombre. Sin embargo, cuando dicho modisto falleció y la dirección creativa se encargó a Martens, en 2013, este decidió ampliar la colección al armario femenino. ¿El resultado? Un éxito tanto en la prensa (es uno de los diseñadores favoritos de París) como en los armarios de las celebrities que marcan tendencia.