El último look de Dua Lipa demuestra que la tendencia 'Motomami' sigue en auge

Después de una temporada bastante intensa en el que ha cerrado una gira mundial, ha sido la estrella de varios de los acontecimientos FASHION marcados en el calendario -la boda de Jacquemus, el desfile de Versace o el de Saint Laurent- y de cantar junto a Elton John en su despedida de los escenarios, Dua Lipa ya se prepara para dar la bienvenida a la primavera y lo hace con el conjunto Motomami más brillante que ha llevado hasta ahora. Es cierto que desde el verano pasado, la cantante se ha hecho fan absoluta de esta tendencia que tanto puso de moda Rosalía, pero con su último look parece reivindicar que los conjuntos de falda y chaqueta de cuero, seguirán siendo tendencia esta primavera.

Dua Lipa, con un look icónico, confirma que es la preferida del mejor desfile de Los Ángeles

Así, para una noche divertida con sus amigas, Dua Lipa ha querido hacer un guiño, no solo a su amiga Rosalía, sino también a uno de los personajes de su infancia, Bob Esponja. Sí, porque aunque la tendencia de las prendas con este tipo de dibujos animados estuvieran más en auge que nunca gracias a las colecciones de Jeremy Scott para Moschino, la artista inglesa las ha traído de vuelta para marcarse un lookazo como este, ya que la espalda de la cazadora tiene la cara del famoso cartoon. Eso sí, el conjunto de chaqueta de cuero en amarillo con franjas blancas y minifalda, no es de la casa de moda italiana, sino que está firmado por Giuliano Calza para su marca GCDS, al igual que las sorprendentes botas metalizadas con un talón que imita la boca abierta de un tiburón.

Dua Lipa recupera las botas planas más prácticas para llevar con vestidos y minifaldas

La cantante, que parece estar dando los últimos retoques a un nuevo álbum que sería la continuación de Future Nostalgia, de 2020, por el que ganó tres premios Grammy, ha optado por no salirse de la dualidad de colores a la hora de crear este look que tiene como protagonista el amarillo, y combinarlo todo con una camiseta básica blanca, también de la firma GCDS.

Además, se ha preferido lucir un maquillaje sencillo con delineador negro en el párpado superior y se ha dejado la melena suelta y algo ondulada, un beauty look ideal para una foche de fiesta.