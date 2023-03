Dua Lipa, con un look icónico, confirma que es la preferida del mejor desfile de Los Ángeles

Después de una semana superintensa, llena de looks increíbles, tanto de street style como los mostrados en las pasarelas, ha tocado decir adiós a Paris Fashion Week y, con ello, a otra temporada más dedicada a la moda. Pero que eso no te baje el ánimo, porque aunque toque esperar a junio (sin contar las colecciones nupciales) para ver de nuevo las propuestas de los diseñadores, hay algunos -como es el caso de Jacquemus- que prefieren desmarcarse del calendario y elegir localizaciones diferentes. ¿La ventaja? Que al ser el único show del momento, todas las celebrities tienen disponibilidad para acudir. Y más si quien lo organiza es la mismísima Donatella Versace.

El desfile de la casa de moda italiana se ha celebrado, en lugar de Milán como suele ser habitual, en Los Ángeles, y allí, Dua Lipa ha vuelto a dejar claro que ella es la preferida del front row. La cantante, que no ha ejercido como modelo esta vez, como sí lo hizo en el desfile de la temporada de Primavera/verano 2022, tiene una muy buena relación con la diseñadora y por eso, no ha querido faltar para conocer de primera mano cuáles serán las tendencias con las que, muy posiblemente, termine subiéndose al escenario.

Para esta gran cita con la moda, Dua Lipa ha optado por un look muy bonito firmado, como no podía ser de otra manera, por Versace. Un vestido largo ajustado al cuerpo con la espalda al aire, que tenía como protagonista el escote tipo vintage, en forma de corazón en relieve del que salían dos cintas a modo tirante. Un estilismo que nos ha recordado a la icónica pieza diseñada por Gianni Versace en 1992, el vestido bondage de la colección Rock 'N Rule, que ya lució la artista en los Grammy de 2022 y que fue todo un hito cuando Cindy Crawford lo llevó en el desfile. Una nueva versión más elegante y sofisticada con la que Dua Lipa estaba guapísima.

Para completar un look perfecto, la cantante optó por dejarse la melena suelta con la raya a un lado, y escoger unos zapatos a conjunto con el vestido, con tiras que se anudaban con varias vueltas al tobillo.

Rodeada de amigos

Y como suele suceder en estos acontecimientos tan especiales, las celebrities terminan coincidiendo con amigos con los que comparten las primeras filas del show. Y así ha sido en el caso de Dua Lipa, quien ha podido disfrutar de las nuevas tendencias junto a Elton John, con quien se ha mostrado de lo más cariñosa. Y no es para menos, ya que el cantante británico la escogió para cantar junto a él en uno de sus últimos conciertos de la gira Farewell Yellow Brick Road, con la que el músico de 75 años ha puesto fin a su carrera sobre los escenarios.