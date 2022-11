Así ha sido la noche más especial de Dua Lipa junto a Elton John

Noches memorables hay muchas, y más si eres una estrella de la música como Dua Lipa. La cantante británica ha ganado todo tipo de premios, se ha subido a los escenarios más importantes del mundo y ha actuado con grandes artistas. Sin embargo, nada de esto puede compararse con cantar junto a uno de los más grandes: Elton John. El músico de 75 años, ha decidido retirarse de los escenarios y como parte de ese adios, sigue recorriendo diferentes países con su gira Farewell Yellow Brick Road. ¿Su última actuación? La que tuvo lugar anoche en el estadio de Los Dogers de Los Angeles, el mismo sitio donde actuó por primera vez en Estados Unidos en 1970. Y, para esta gran ocasión, ha querido contar con su amiga Dua Lipa, junto a la que ha interpretado la versión que crearon el año pasado de Cold Heart, uno de los temas más conocidos de Elton John.

Para esta gran actuación, Dua Lipa se vistió de gala y lo apostó todo al negro. Con un vestido drapeado de escote asimétrico y largísima cola, la artista acaparó todas las miradas. Un look de la firma española Balenciaga, al que sumó unos guantes largos, uno de los complementos de más tendencia esta temporada y por los que ya se ha decantado más de una vez.

El concierto, que se retransmitió en directo en Disney+, formará parte de un documental de la misma plataforma llamado Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years that Made His Legend, y ha sido sin duda, uno de los más especiales para los dos artistas británicos.

Para Elton John suponía la vuelta a donde, tal y como él mismo reconocía "empezó todo", y para Dua Lipa ha sido emotivo porque no se canta todos los días junto a uno de los maestros de la música. Por eso, durante los últimos días, la cantante ha ido compartiendo sus preparativos para la gran noche, y la hemos podido ver posando como solo ella sabe, con un look rosa muy deportivo junto al conocido autobús del equipo de Los Dogers.

Dua Lipa no ha querido ocultar lo mucho que le alegraba cantar de nuevo junto a Elton John, y por eso, ha compartido con todos sus seguidores varias fotos de cuando se subió al escenario con él en la fiesta anual de Los Oscars el año pasado. Una publicación a la que ha sumado unas bonitas palabras: "Recuerdo este día y pensé que nada podría superar este momento... ¡pero hoy podría hacerlo! ¡Estoy tan emocionado de presentarme con mi héroe musical y querido amigo @eltonjohn ESTA NOCHE en el estadio de los Dodgers! Pellizcame baby".