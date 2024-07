Son Noticia en FASHION: looks nupciales sostenibles, joyas de edición limitada y experiencias gastro muy 'chic'

4 14

© Narciso Rodriguez

El perfume que arrasará a la vuelta de vacaciones

He aquí All Of Me Eau de Parfum Intense, la nueva incorporación a la familia de Narciso Rodríguez. Una variación olfativa más potente que amplifica el característico acorde de rosa centifolia y geranio bourbon, para dar vida a un aroma intensamente adictivo, con notas de iris negro y absoluto de vainilla. Tiene certificación vegana y está formulado con un 90% de ingredientes de origen natural, estará disponible a partir del 1 de septiembre, ¡no dudes en hacerte con uno de ellos!