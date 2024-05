Hablamos con Nuria Blanco sobre el 'portuguese style': ¿es real o solo existe en las redes sociales?

Seguramente su nombre te sea familiar, porque Nuria Blanco es una de esas influencers que no pasan desapercibidas en el feed. Y no por llevar looks coloridos y extravagantes que quedan grabados en la retina, sino por lo contrario, porque apuesta por prendas sencillas que forman parte de los armarios de las expertas en materia, y que ella combina con las tendencias punteras que adora la Gen Z con cierto guiño a la estética dosmilera. Hablamos con esta veinteañera sobre sus inicios en las redes sociales hace casi una década, sus últimos caprichos beauty, la nueva vida en Lisboa tras mudarse con su novio y el tema del que todo el mundo habla: el estilo de las chicas portuguesas. ¿Existe realemnte en las calles o solo en la pantalla? Sigue leyendo para descubrir qué les diferencia de las españolas.

- Nueve españolas de la 'GenZ' que te inspirarán con su estilo (tengas la edad que tengas)

¿Quién es Nuria Blanco? ¡Cuéntanos!

Tengo 27 años, y soy piscis (¡muy piscis!). Soy de Barcelona, aunque hasta hace nada vivía en Madrid y ahora en Lisboa. Lo que más me gusta en el mundo es viajar, pasar tiempo de calidad con mi familia y amigas, y los planes sencillos- Ah, ¡y pasar tiempo con mi gata también! Ese es mi plan número uno y lo que mas paz y felicidad me da.

¿Cómo empezaste en las redes sociales?

Empecé hace muchos años, cuando ni siquiera existía la profesión de influencer, o al menos no tenía nombre ni por supuesto estaba nada regulada ¡y mucho menos se consideraba un trabajo! Subía fotos de mis looks y de mi día a día porque me encantaba hacerlo, y recuerdo que en mi colegio hacían mofa del tema, había gente que se reía de mí. Fui creciendo de seguidores, la gente estaba más interesada por saber de dónde eran las prendas, y cada vez tenía más y más seguidores que les interesaba mi vida. Recuerdo que cuando estaba en primero de carrera (2016) llegué a 10k seguidores ¡y en mi casa se celebró como todo un triunfo!

¿Cómo ha sido el proceso de ser una usuaria más a influencer?

Fue muy poco a poco y progresivo, por lo que no hubo un cambio brusco ni un boom que me hiciese notar una diferencia heavy. El cambio fue natural, me fui adaptando y compaginándolo con mi vida, mi círculo, estudios y rutina de forma muy normal. Estudié relaciones laborales y recursos humanos, después hice un master en marketing digital; aunque a dia de hoy, me dedico a tiempo completo a ser creadora de contenido.

- Hablamos con la 'tiktoker' Aitana Soriano en Coachella: sus trucos para novatas, la moda del festival y el postureo

¿Cómo definirías tu estilo?

Diría que es básico, romántico, muy neutro y cómodo pero a la vez cool con un toque elegante.

¿Cuál es tu prenda favorita? ¿Por qué?

¡Sin duda alguna sería una parte de arriba! Me quedaría con las blazers porque siento que es una prenda atemporal, muy polivalente, que puedes usar con cualquier tipo de look (para el día a día, con un vestido elegante, para ir a la oficina, encima de un conjunto de deporte…). Le sienta bien a todo el mundo, siempre te eleva y mejora cualquier el conjunto. Es algo que en mis maletas nunca falta, te saca de cualquier apuro, ¡es un por 'si acaso' muy necesario!

¿En quién te inspiras a la hora de vestirte?

Sé que suena a topicazo pero donde más rápido encuentro inspiración es Pinterest. Me parece una app increíble, con un algoritmo fascinante, que busques lo que busques lo vas a encontrar. Obviamente también en Instagram me inspiro mogollón, pero me parece mucho menos corrompida con contenido más natural. Donde me inspiro y motivo más es viajando, observando a la gente, la arquitectura de las ciudades, la moda de cada país, fijándome en como cada uno adaptamos las tendencias... Solo el hecho de estar de viaje en un sitio diferente ya me hace estar como con más sentidos y mi cerebro se inspira mil veces más que cuando estoy en zonas de confort, ¡es como si se despertara!

- Hablamos con Leandra Medine sobre su nueva alianza con la moda española: bailarinas de seda salvaje

¿Tu tendencia estrella de esta temporada primavera/verano?

Me quedo con las transparencias, me parecen super elegantes, te pueden dar un toque muy diferente (sin pasarse y llegar a ser vulgar, ¡está claro!) y con las que puedes jugar mucho a la hora de crear estilismos. Y también los accesorios como los maxi cinturones, dan un toque tan tan guay....

¿Cuál es tu próximo fichaje de moda y belleza?

Qe me encante y tenga el ojo puesto sería las bailarinas de Alaïa blancas con brillantitos, las de red blanca de Miu Miu, o la bolsa de playa de Prada. Pero siendo realistas, y aunque hay muchas cosas que me gustan, creo que si invierto en algo será en unas gafas de sol de Miu Miu que tengo fichadas de hace tiempo.

Y en cuanto a belleza, algo un poco random que me encantaría comprarme (aunque es caro y no sé si realmente le daría uso, por eso sigue en la wishlist) es el medicube age-r-booster, es un dispositivo para tratar la piel de la cara, fortalecer los músculos faciales, mejorar los poros, la piel...

¿Qué bolso desearías añadir a tu colección?

No soy una persona muy derrochadora, así que antes de invertir en algo caro siempre me lo pienso bastante y tengo que estar muy segura de que mi compra va a merecer la pena. Pero ahora mismo un bolso que me ronda en la cabeza es el Wander de Miu Miu en color marrón desgastado, me encanta! ¿Me lo acabaré comprando? ¡Quién sabe!

- Hablamos con Beatriz de los Mozos, creadora de las bailarinas de terciopelo que adoran las 'royals'

Si solo pudieras llevar un look este verano sería…

Una mini falda (muy mini), unas botas de caña alta, una camiseta de algún color neutro con alguna textura diferente o transparencia y un maxi cinturón encima; y le añadiría un capazo mini y unas gafas de sol.

La tendencia ‘portuguese style' cobró mucho peso hace meses, ¿qué es para ti? ¿Te gusta, te sientes representada?

Es increíble lo viral que se ha hecho la tendencia portuguese style, sobre todo en redes sociales. Para mí, esta tendencia, se resumiría en mezclar prendas, colores, estampados y texturas que aparentemente no tengan nada que ver pero que al llevarlo quede bien, en sintonía. Me gusta verlo en las demás porque la verdad alucino lo bien que defienden algunas combinaciones que yo no sabría ni como ponerme, pero no me siento nada representada porque es muy distinto a mi estilo, yo no salgo de los tonos neutros, básicos y prendas atemporales y sencillas.

¿Cuál crees que es la clave de este nuevo estilo colorido?

Como de cualquier estilo o tendencia, es sentirte segura con lo que lleves, así puedes defender cualquier look. Es algo que se transmite y das esa vibración a los demás (tanto cuando es positivo como cuando es negativo y te sientes insegura con una ropa). Y es que ¿cuántas veces nos ha pasado que nos sentimos increíbles y guapas con un conjunto y todo el mundo nos dice piropos, y nos ve “más guapas” ese día? Creo que al contrario pasa lo mismo: cuando te sientes con un mal día, que la ropa no te favorece e insegura te haces pequeñita y no proyectas hacia fuera esa seguridad y ese: “me siento impresionante”, eso lo captan los demás. Al final, la actitud es la clave de todo.

¿Qué prendas ‘portuguesas’ crees que no deben faltar en un buen y divertido armario? ¿Ha influido en tu forma de vestir?

Adaptándolo un poco a mi estilo, creo que en mi armario no pueden faltar un pantalón de rayas, una prenda animal print, una chaqueta acolchada, un diseño de cuadros vichy, unas Adidas coloridas... Me encantaría decirte que si, ¡pero de momento no! También es verdad que llevo muy poco tiempo aquí, así que no me ha dado tiempo a calar tanto el estilo.

- Hablamos con la española que triunfa en Copenhagen Fashion Week: 'Empecé a enseñar mis looks porque mi psicólogo me animó'

Dicen que no existe el ‘portuguese style’ por las calles de Lisboa, simplemente en las redes sociales, ¿lo has experimentado?

¡Totalmente cierto! Siempre lo hablo con mis amigas, por la calle no he visto a (casi) nadie que vista así. Visten mucho más simple, con un estilo bastante parecido al español. Pero es normal, las influencers potencian su estilo al máximo y muchas veces somos más atrevidas y nos salimos de lo que suele llevar la gente “normal”. ¡Creo que eso pasa en todos lados! Aunque igual por la calle no se ve mucho este estilo, sí que es verdad que en las tiendas se ve bastante.

¿Qué diferencias encuentras entre el estilo español y el portugués?

Partiendo de la base que no todas las portuguesas visten con “portuguese style” y que en España hay como un millón de estilos diferentes, a simple vista y generalizando en cuanto al estilo de cada país diría que las principales diferencias son que es mucho más arriesgado, usa muchos más colores, texturas y estampados, y por lo tanto es llamativo y atrevido, me atrevería a decir incluso más alegre. Y el estilo español es mas básico, elegante y atemporal, a la vez también pienso que más moderno.

Ahora las influencers portuguesas están en alza, ¿quién es tu favorita? ¿Con quién has hecho amistad?

Empecé a seguirlas hace bastante, recuerdo que tenían muy poquitos seguidores y me inspiraban un montón. La primera que sigue siendo mi favorita en cuanto a perfil que me inspira, es Ines Isaias. Su estilo sí que tiene un punto de similar con lo que yo podría llevar ya que no utiliza tantos colores y es un poco más neutral. Y conozco a algunas y me llevo bien con todas, son muy monas y me han escrito varias para vernos y hacer algún plan cuando han visto que me he mudado a Lisboa, ¡cosa que se agradece y mucho cuando eres nueva en una ciudad!. Pero tanto como amistad aún no lo llamaría...

¿Cuál crees que es su secreto para triunfar y diferenciarse de las demás?

Las redes sociales, y sobre todo Instagram, está muy saturado de ver siempre lo mismo, la misma ropa, los mismos trends, los mismos perfiles y el mismo contenido. Yo caigo muchas veces, es normal después de llevar tantos años, y las portuguesas han aparecido como un soplo de aire fresco, muy novedoso, con un estilo que, te guste más o menos, es muy diferente y por lo tanto, han llamado la atención. Se han fijado en ellas porque son perfiles nuevos, muy creativos y originales. ¡Lo están haciendo muy bien y lo tienen todo para triunfar!

Además de ser influencer, ¿qué otros proyectos personales tienes?

Tengo otros proyectos personales a medio/largo plazo como comprarme un piso, adoptar otro gato, o casarme y tener hijos (no ahora mismo, pero en un futuro no muy lejano ¡me encantaría!). En tema laboral tengo algún proyecto en mente y estoy moviéndolo para que vea la luz pronto, pero no es nada relacionado con Instagram ni con redes sociales, ni tiene nada que ver con Nuria Blanco como figura pública. Y por supuesto también seguir a tope con el podcast que tengo con mi amiga Jenni (si no lo habéis escuchado, ya sabéis: “Ni tan mal” en todas las plataformas).

Ahora ya no vives en Madrid, ¿por qué has decidido mudarte a Lisboa?

Llevaba un tiempo un poco saturada de Madrid, con ganas de un cambio, y con la idea en la cabeza de irme a vivir a otro sitio. Justo mi novio cambió de trabajo y podía teletrabajar, volvió de Alemania y nos fuimos a vivir juntos, con lo que parecía que todos los astros estaban alineados. Lisboa es una ciudad que me encanta, tenemos algunos amigos que viven aquí, así que salió la idea, y cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos mirando pisos con el plan firme de mudarnos. Llevamos pocos meses pero de momento, estoy feliz y creo que voy a estar unos cuantos añitos aquí.

¿Por qué Lisboa y no otras ciudades como París, Roma o Milán que están relacionadas con la moda?

Nunca me ha llamado la atención irme a vivir muy lejos. Soy muy familiar, se me haría complicado estar lejos de mi familia, además me encanta España y por circunstancias de la vida, no era algo que me plantease. Pero al empezar a hablar de mudarnos a Lisboa, todo me cuadraba: No me siento para nada de fuera, el otro día lo hablaba con una amiga, me siento tan cómoda y tan “en casa”... Al final el cambio que buscaba no era por tema laboral por lo que nunca me planteé irme a una ciudad que tuviese relación con la moda o con mi trabajo. sino más bien irme a una que me gustase para vivir y en la que sentirme a gusto.