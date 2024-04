Hablamos con la 'tiktoker' Aitana Soriano en Coachella: sus trucos para novatas, la moda del festival y el postureo

Aitana Soriano jamás habría imaginado que abandonar su casa familiar de Valencia para hacer un intercambio de estudios en Estados Unidos le cambiaría, literalmente, la vida. Con 15 años empezó a compartir esta experiencia en las redes sociales, y tal fue la acogida internacional y nacional que, con el paso del tiempo, se ha establecido como una referente en redes gracias a una visión personal sobre la moda y su naturalidad ante la cámara. Ahora, asentada en la capital madrileña, donde estudia el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, los números de seguidores han ido acrecentándose hasta alcanzar casi el millón en Tiktok y los 500.000 en Instagram. Desde el Festival de Coachella, cita favorita para quienes adoran la alianza entre música y moda, hablamos con Aitana, que con solo 20 años ya está considerada como una de las influencers de la Generación Z más influyentes.

Son muchas los eventos en los que ha aparecido las últimas temporadas, desde las Fallas de Valencia hasta la Feria de Abril junto a otras compañeras de trabajo. Y ahora en el Festival de Coachella. Hablamos con esta valenciana sobre cómo ha sido el paso de ser una persona anónima a ser uno de los personajes españoles más seguidos, su reciente y divertida escapada con amigas a California y el truco para triunfar con los looks tan fotogénicos cargados de tendencias punteras.

FASHION: ¿Quién es Aitana Soriano?

AITANA SORIANO: Una chica joven, muy aventurera y muy curiosa por conocer otras culturas y el mundo entero. Muy risueña y positiva, dispuesta a todo.

Cuéntanos cómo empezaste en el mundo de las redes sociales

Cuando me fui a hacer un año de intercambio en Estados Unidos, decidí que iba a contar toda mi experiencia en redes sociales aunque no tuviera seguidores, simplemente por el recuerdo. A la gente le empezó a gustar lo que subía y me motivó aún más para continuar contando mi experiencia.

¿Cómo ha sido el proceso de pasar de ser una usuaria más a influencer?

Justo el boom fue mi último mes viviendo en Estados Unidos y durante la cuarentena, por lo tanto, el proceso de ir poco a poco no tuve la oportunidad de vivirlo. Los primeros meses fuera del confinamiento fueron muy impactantes, no entendía nada, me sentí súper querida y me ayudó mucho a ganar confianza en mí misma.

¿El truco para compaginar los estudios con las redes sociales?

¡Con mucha mucha organización! En mi vida, es muy importante los estudios y continuar formándome, por lo tanto no contemplo la posibilidad de dejarlo por el mundo influencer. Haciendo malabares, estudiando en trenes, viajes, aviones y demás… cuando se quiere, se puede.

¿Qué es lo más difícil de ser influencer? ¿Y lo mejor?

Considero que en el mundo influencer hay pocas cosas que sean difíciles, es un mundillo muy sencillo y muy bien pagado. Lo mejor sin duda es el amor que recibo por parte de tantísima gente que ni conozco, es muy muy bonito.

¿Cómo definirías tu estilo?

Una mezcla entre boho-chic y Old Money, ¡dependiendo de la ocasión!

¿Cuál es tu pieza favorita?¿Por qué?

Para mí un bolso especial siempre le da el toque al look, me chiflan los complementos porque siento que es donde puedes marcar la diferencia.

¿La tendencia estrella de esta temporada Primavera/Verano?

Sin duda los cinturones anchos para llevar con falda larga, elevan mucho el look.

¿Cómo ha surgido la oportunidad de ir a Coachella?

Es el segundo año que voy gracias a mi agencia que ha organizado este viaje para llevarnos a un grupo de perfiles y ha confiado en mí para que forme parte una vez más de esta experiencia. Es una gran oportunidad para seguir creando contenido de calidad para mi audiencia y, además, disfrutar de los grandes artistas internacionales que estarán allí presentes.

Ya has estado en ocasiones anteriores, ¿dónde te alojas? ¿Coincides con más españoles?

La experiencia coachella es una LOCURA, no solo el festival sino el día a día. Estamos en una casita con piscina todas juntas hablando, riendo y con súper buen rollo.

¿Cómo es el día a día en Coachella?

¡Súper intenso! Entre el jet lag y las ganas que tenemos de ver Estados Unidos estamos todo el día de un sitio a otro. La verdad que es muy divertido.

¿Cómo preparas tus looks para el festival?

Desde mi agencia TWIC tenemos a Iovana, una estilista que se encarga de ayudarnos con los looks. Juntas trabajamos en las tendencias y en lo que me gustaría llevar siempre acorde a mi estilo. Para Coachella pasé un moodboard de lo que me gustaría llevar y trabajamos en base a ello.

¿Realmente hay tanto postureo como vemos en redes?

Sí y no, nosotras postureamos mucho pero disfrutamos el triple. Depende de la actitud con la que vayas.

¿Crees que ha cambiado la moda en Coachella a lo largo de los años?

No creo que haya cambiado mucho, es más cada año los influencers estadounidenses trabajan menos los outfits y su apariencia en el festival.

¿Quién es tu inspiración festivalera?

Hay una influencer que me lleva flipando muchos años, se llama Leonie Hanne, no hay año que lleve el mejor look de todo el festival. Otras con outfits muy divertidos es Ellie Thumann y Darianka.

¿Qué es para ti la ‘moda Coachella’?

Creo que la 'moda Coachella' está experimentando un cambio a nivel estilismo y que se está perdiendo esa esencia boho que creo que debe tener el festival. Coachella además de ser un festival para disfrutar de la música siempre ha sido un lugar inspiracional en cuanto a moda. Especialmente, para la gente que ya amamos ese estilo en nuestro día a día.

¿Cuál es el mejor peinado para esta cita? ¿Y complementos?

Un recogido para no pasar calor, y muchaaas joyitas, siempre le dan un toque muy especial al look.

¿Cuál es la tendencia que no faltará este año en tu maleta?

Yo creo que una pieza imprescindible para Coachella es y serán siempre las botas cowboy en todas sus versiones. Las más básicas y las más atrevidas. En mi caso, siempre cuento con Alma en Pena para este festival. Este año hemos querido apostar por llevar piezas muy especiales de marca España, como un corsé de la firma Leyre Doueil, que es una diseñadora bilbaína, o unos pantalones de flecos de la marca Bibencia, de un diseñador valenciano, ¡haciendo honor a mi tierra!

¿Qué es lo que no puede faltar en tu bolso para sobrevivir con estilazo?

¡¡Un buen gloss, sin duda!!

El consejo para ir a Coachella para una novata es…

CALZADO CÓMODO, mucha agua y un cargador portátil.

¿A qué festivales has ido anteriormente? ¿Cuál es tu favorito?

Tomorrowland, Arenal, Boombastic, Mad Cool, Lollapalooza… y he decir que aunque todos hayan sido súper top, el Arenal y Coachella son mis favoritos.

De aquí a 10 años, ¿crees seguirá existiendo la 'moda Coachella'?

Creo que las modas son muy cambiantes y aunque Coachella lleva muchos años siendo tendencia no creo que siga teniendo tanta repercusión en 10 años. Cada vez hay más y más festivales y es muy difícil marcar la diferencia.