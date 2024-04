Las 'influencers' sevillanas nos desvelan sus trucos para ir guapísimas a la Feria de Abril

Por fin da comienzo una de las semanas más bonitas y divertidas del año, ¡la Feria de Abril! El próximo sábado día 13, por la noche, se celebra la conocida fiesta de "El pescaíto" y el alumbrado de la puerta, y con ello la inauguración del 2024. Así que es de sabias tener ya preparado el traje de flamenca y las alpargatas para disfrutar de un planazo de lo más inolvidable junto a tus amigas. ¿Aún no has tenido tiempo de encontrar el look perfecto? ¿Eres novata y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, porque las sevillanas veinteañeras más conocidas de las redes sociales -Elena Gortari, Marina Barrial, Alba García- y la malagueña Natalia Palacios, nos confiesan sus trucos para vestir bien sin fallar en el intento.

¿Sigues las tendencias o confías en los diseños clásicos?

" Estaría mintiendo si dijese que me fijo en las tendencias del último año. Evidentemente siempre hay un estampado, un color e incluso una forma que triunfe más. Yo principalmente me suelo decantar por algo diferente a lo que haya llevado antes. No es tanto el vestido, sino los complementos, ¡cambian absolutamente todo!" nos cuenta Marina sobre lo que tiene en cuenta a la hora de elegir el traje tradicional que está viviendo todo un boom gracias a influencers como ella.

En cambio, Elena nos cuenta "siempre me fijo en los colores y en sentirme cómoda", algo que conecta con lo que piensa Alba "cada año, mi objetivo es distinguirme creando nuevas combinaciones, buscando darle luz y vida al vestido. Aunque me apasiona innovar, cada edición elijo el corte siguiendo ciertas pautas que mantienen el espíritu tradicional del traje de flamenca" explica. Por parte de Natalia nos relata un detalle esencial, "lo más importante es cómo te hace sentir un traje, la feria también es actitud, y para que el traje luzca, tienes que sentirte fiel a ti misma y a tus gustos. ¡Te tiene que hacer sentir que llevas el más bonito de todo el Real!".

Son varias las tendencias que las marcas andaluzas como Rocío Peralta, Johanna Calderon, Alicia Suárez, Ismael Domínguez entre otros han propuesto sobre la tarima de Simof y We Love Flamenco para esta temporada. Desde tonalidades opuestas y vibrantes a escotes pronunciados, las mangas largas culminadas con grandes volantes e incluso siluetas fluidas que se diferencia del corte más conocido. " Lo bonito de la moda flamenca es esa sinergia que se forma entre los diseños clásicos y las novedades que se llevan. Me gusta mucho recordar los de siempre, pero introduciendo esos toques de modernidad tanto en forma como en complementos, incluso en colores" dice Elena. Natalia nos adelanta una noticia que sorprenderá a sus seguidores "Soy de clásicos tanto en color como en forma, aunque me sorprenda algún modelo de pasarela. Pero este año he sido más atrevida con uno de ellos a modo de experimento y para salir de mi zona de confort".

Su amiga Marina confiesa que también se considera bastante clásica en su día a día y por tanto, en su manera de vestir, "no siempre más es mejor (ni siempre menos, es más), pero sí, confío en los diseños tradicionales, en mi opinión es lo más elegante". Aunque es cierto que la de sevilla da el pistoletazo de salida, semanas después se celebran otras ferias como la de Jerez, Córdoba o Granada, y se diferencia bastante en cuanto a vestuario. "Los sevillanos vestimos los trajes de una forma más conservadora, la fusión entre la vanguardia y la tradición define mi estilo personal", se sincera Alba.

¿Te haces los trajes a medida? ¿Por qué?

Otra de las costumbres más importantes es hacerse los diseños a medida, un privilegio exclusivo. "Creo que nunca me he comprado un traje ya hecho, siempre he buscado la tela, el color y el modelo que me gusta, me han tomado medidas y he ido a alguna tienda o modista que confiase en que iba a dar con la idea que tenía en la cabeza". Aunque no todas la siguen, " me los suelo hacer a medida desde pequeña. Creo que eso es lo bonito de cada flamenca, que cada una lleve aspectos de diferentes vestidos y que cree el suyo propio, pero si veo uno en pasarela que me apasione, no tengo ningún tipo de problema en comprármelo", explica Elena. Por su parte, Natalia se sincera sobre uno de los deseos que conecta a muchas andaluzas: "como cualquier niña a la que le encante la feria, sueño con el día en el que me sienta a diseñar el traje de mis sueños".

Quien sí ha cumplido esa ilusión es Alba, quien revela que "siempre me aseguro de que al menos uno de los vestidos sea diseño propio. Con respecto a los demás, es cuestión de amor a primera vista; lo veo colgado y de inmediato sé que tiene que ser mío. Una vez elegido, empieza la creatividad, buscar accesorios únicos y seleccionar tonos para el mantón y la flor. Este proceso me permite experimentar y encontrar combinaciones bonitas que realzan el conjunto". Así, suelen estrenar uno cada año y darle nueva vida a los que ya tienen colgados en el armario según nos cuenta.

¿Qué protocolo debemos seguir para acudir al Real?

Las redes sociales se inundan de consejos, trucos e ideas que hay que tener en cuenta antes de poner un pie en el albero, pero como bien nos cuentan Marina y Elena, son temas bastantes controvertidos. "Esta pregunta suele causar bastante controversia en redes. Es un poco agotadora, no soy nada partidaria de establecer normas a la hora de vestir. Sabemos que los hombres tienen que ir de traje, que las mujeres tienen que ir de flamenca (o "bien" vestidas de calle); pero claro, define “bien”: ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no lo es? Dentro de unos límites (a mi parecer evidentes), todo el mundo debe ir como se sienta cómodo y a gusto consigo mismo" comenta Marina.

Por parte de Alba, nos aclara lo siguiente: "considero esencial que el traje sea un reflejo de tu personalidad. Es importante que el corte favorezca la figura y sobretodo que sea muy cómodo. Si quieres ir a lo seguro, los básicos como el rojo, blanco y negro son opciones que nunca fallan. Esta temporada los diseños rojos con lunares negros serán una tendencia predominante, y no hay nada que grite más 'flamenco' que eso. Personalmente creo que llevar un buen mantón te hace el look y, como consejo, experimenta con combinaciones de colores: mezcla morado y amarillo, rojo y naranja, o verde y lila. En cuanto a las flores, ahora está muy en alza el clavel".

La malagueña Natalia, fiel a la Feria de abril cada primavera, nos cuenta que para ella lo insustituiblees "el traje de flamenca debe ser de manga larga y con volantes en ellas, con un largo que cubra los tobillos, volantes en la parte baja y entallado. Aunque los lunares son un icono de la feria, nunca llevaría unos demasiado grandes, incluso prefiero estampados lisos, siendo protagonista el mantón. Por supuesto, nada de gafas de sol, bolsos o zapatos que no sean espartos".

¿Cuántos vestidos suelen lucirse?

"Me gusta llevar uno cada día, sin embargo, no todo el mundo puede permitírselo económicamente. Siempre lo diré, no es tanto el vestido, sino el mantoncillo y los complementos. Si no puedes tener muchos trajes, cómprate uno que puedas combinar de muchas formas, por ejemplo negro, blanco, incluso rojo" nos aconseja Marina. Y Alba, en cambio nos cuenta la norma no escrita que existe entre las asiduas al ferial, "lo normal es tener dos y ponértelo tres días combinándolos diferente. Es típico vestirse de flamenca de domingo a martes o, si te quedas hasta el miércoles, tres días, pero dejar uno de por medio llevando ropa de calle para descansar".

Pero no todo es un camino de rosas (o de claveles, deberíamos decir). Seguramente habrás escuchado que a lo largo de la jornada los diseños pueden sufrir algunos rotos o descosidos, un detalle que las costureras expertas tienen en mente para buscar una solución exprésa todas las flamencas que disfrutan de este evento histórico. "Una buena sevillana tiene trucos ocultos. En la feria existe una caseta, que no todos conocen, que te cosen los bajos o te arreglan el vestido si se te rompe. Aunque es imprescindible llevar imperdibles en el bolsillo por si acaso o tiritas para los pies, porque manchártelo te lo vas a manchar, ¡con eso contamos desde el minuto uno!".

Y por supuesto, nos han asegurado que depende del día encajan unas tonalidades u otras. Por ejemplo, durante el día es mejor apostar por gamas más claritas y tejidos livianos para sobrevivir al calor característico de la época; en cambio, para la noche el negro o rojo son buenas ideas. Aunque Mariana nos confiesa que... "De toda la vida de Dios, en la feria de Sevilla como vas vestida, es como vuelves. Si me pongo un traje rosa chillón a las tres de la tarde, no voy a volver por la noche a cambiarme. Otra cosa completamente diferente sería si fueses de calle, ahí ya sí puede cambiar la película".

Natalia nos expresa "si planeo ir directamente por la noche, haría un maquillaje un poco más cargado si voy de flamenca, o me lo ahorraría y estrenaría un vestido bonito con un mantón para darle el toque". Además, cuenta una situación que todo asistente ha vivido "a partir de cierta hora sientes que tanto tú como el traje estáis sufriendo. A las ocho de la tarde se retiran los caballos de la feria, el albero se moja para limpiar las calles y eso hace que el traje pese más y se estropee. Las casetas suelen estar más llenas y entrar al servicio comienza a ser misión imposible... No es ninguna locura cambiarte a un look normal para estar más cómoda".

¿Qué complementos son imprescindibles?

La magia de un buen estilismo folclótico reside en los pequeños detalles como la elección de los accesorios, que puedes lucir vayas o no vestido de gitana. Les preguntamos cuáles son imprescindibles que no pueden faltar sea la tendencia que sea del momento, según Marina "unos buenos pendientes elegantes y diferentes a los habituales (esto no quiere decir que tengan que ser extra grandes), una flor bonita encima de la cabeza, una o varias peinetas, un broche elegante para el mantoncillo y, por supuesto, lo más importante, un buen mantón, ¡eso sí que no puede faltar!".

Alba nos recomienda que independientemente del tipo de atuendo que lleves, es importante tener en cuenta la idea del 'menos es más'. "No solemos llevar ni collares, pulseras o muchos anillos. Peinetas según el peinado que te hagas, si es muy elaborado no me pondría ninguna o solo un par en sitios estratégicos. Si no eres muy “apañá” con los recogidos y te haces uno básico, sí que jugaría a ponerme unas cuantas para realzar el look". Y la malagueña se sincera "para mí no hay traje sin mantón, no los concibo separados. Unos pendientes extra grandes dorados siempre van a hacer que no te sientas 'desnuda' con el traje".

¿Cómo debe colocarse la flor?

¡Todas coinciden! "Una única flor en mitad de la cabeza y un poco hacia delante" dice Natalia, y Marina explica que "la flor en el centro de la cabeza siempre, es el toque más especial y bonito, lo que te da color a la cara junto al mantón. Solo hay que saber elegir una que te siente bien y pegue con el resto de accesorios". Alba, por otro lado, nos adelanta que ha visualizado una novedad últimamente que seguramente triunfará entre las invitadas "es típico optar por tres flores del mismo tipo"; una idea que, aunque con bastante distancia, nos recuerda al tocado de Frida Kahlo.

¿Y el mantón?

La pieza estrella que ha conquistado a expertas en moda fuera de nuestras fronteras, es la joya de la corona, tanto que incluso puede ser la pieza más delicada y exclusiva que lucir en el Real. "En caso de llevar traje siempre hay que lucirlo. La forma de llevarlo cada año es más flexible; desde hace poco es tendencia lucir el mantón cruzado en el pecho, es muy fácil y favorece mucho. La manera tradicional es una opción segura, pero cruzado te permite retocarlo por ti misma en cualquier momento sin necesidad de que te ayuden desde atrás" un detalle que hay que tener en mente para sobrevivir con estilazo a cualquier imprevisto. Y si quieres darle un giro de tuerca, Alba nos adelanta " está muy de moda cogértelo con un lazo en vez de con un broche, es diferente y para mí, un acierto".

¿Cuáles son los peinados estrella?

Otro detalle que las conecta es confiar en el peinado que no arriesga demasiado como el moño bajo, "el básico siempre es moño, pero cuanto más creativo, ¡mejor!" dice Alba. ¿Qué ocurre si no tienes ayuda para crear un recogido? Natalia nos da la solución "si necesitas arreglarte sola, con una trenza baja simple y un poco suelta puedes verte preciosa y salir del paso sin morir en el intento". Y si eres principiante debes tener presente lo que nos cuenta Marina "lo más habitual en la feria es un moño a media cabeza o bajo, porque si te lo haces alto posiblemente te moleste con la flor".

En cuanto a zapatos...

" Vayas o no de flamenca, recomiendo sandalias de esparto bajas ya que son cómodas y perfectas para andar. Puedes elegir otro tipo de cuña pero será la última vez que las lleves, ¡el albero no perdona!" nos avisa Natalia, al igual que Alba "hay que ser consciente que los zapatos nunca sobreviven a la feria, por eso la mejor opción son unos espartos bajitos". Aunque queramos añadir centímetros de tacón, Marina nos aconseja "vas a estar muchas horas durante varios días bailando, andando, saltando... Lo mejor son espartos o tacones de plataforma ancha y no muy, muy alta".

¿Qué consejos y trucos le darías a quienes nunca se han vestido?

Cada vez la feria es más popular y congrega a multitud de personas de diferentes rincones del país, pero no todas saben seguir bien los protocolos de vestuario. Por ello le preguntamos a nuestras protagonistas los consejos que necesitan saber aquellas que nunca se han vestido de flamenca y Natalia nos asegura que lo principal es "buscar un modelo sencillo y jugar con los complementos, así se podrá darle más vida en el futuro o incluso repetir ese mismo año". Mariana, gran amante de esta celebración, nos confiesa "muchas van con miedo pensando que aquí les vamos a juzgar por cómo van vestidas. Tú ponte guapa con el traje que tengas, un mantón que le pegue, una flor, y algún que otro complemento más, y ve a pasártelo bien. Lo más importante es la actitud con la que vas. No hace falta absolutamente nada más, ¡todo el mundo quiere ir a disfrutar!".

Elena nos asegura que para ir correcta sin ir vestida de gitana lo que debes hacer es "no llevar una flor en la cabeza bajo ningún concepto, ir fresquita, cómoda y elegante. No recomiendo un vestido largo, mejor midi". Y Alba continúa dándonos algunos tips que ayudarán a más de una en esta y en las próximas ediciones como por ejemplo "no llevar bolso nunca si vas de flamenca, se pierde. No maquillarse mucho porque solemos sudar y la base o el eyeliner puede correrse y llevar el pelo recogido sea como sea, no olvidar sujetarse muy bien la flor porque con cualquier movimiento puede caerse. Fijarse siempre si tu traje tiene un bolsillo para guardar tu 'kit de supervivencia', tener presente si es cómodo para ir al baño y prestar atención a la hora de sentarse porque con una mala postura, puede que se rompa".

¿El look perfecto si no te vistes de flamenca?

Son muchas las opciones que nos encontramos en las tiendas para estrenar en el Real, pero según las sevillanas todo dependerá si vas de día o de noche, y sí, también coinciden en añadir a tu look de fiesta un mantón. Natalia nos propone enfundarnos en un vestido colorido que roce los tobillos confeccionado en un tejido ligero y sandalias de esparto, Mariana confía el 99% de las ocasiones en el negro y Elena en las alpargatas para estar cómoda. Alba recomienda varias combinaciones como "un vestido rojo, de lunares o flores, un conjunto arreglado con tonalidades vibrantes pero que no arrastren los bajos".

¿Por qué no se puede vestir de flamenca para la noche del pescaíto?

He aquí la gran pregunta que las novatas se plantean cada año, y gracias a estas influencers lo sabemos. "Es una ley no escrita. La feria empieza oficialmente el domingo, el sábado de pescaíto es una celebración del pistoletazo de salida, no tiene mucho sentido ir vestida" explica Natalia. Por su parte Marina nos asegura que esa noche "solo van a cenar los socios de las casetas, es una cena 'formal' donde por protocolo hay que ir bien vestido, casi de gala", pero... ¿Qué hacen los que no tienen ese acceso VIP? "Los jóvenes nos reunimos en casas cercanas al Real para cenar, a las doce de la noche se produce el alumbrado que da comienzo a la semana y no se viste de flamenca porque es un día más informal y familiar, por eso, optamos por un look de noche", declara.