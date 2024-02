Hablamos con la española que triunfa en Copenhagen Fashion Week: 'Empecé a enseñar mis looks porque mi psicólogo me animó'

Nuestra protagonista de hoy no podría imaginarse hace un año y medio que su vida cambiaría para siempre, o por lo menos, gran parte de ella. Todo comenzó a raíz de un consejo de su psicólogo, cuando vivía en Londres junto a su novio argentino y mientras trabajaba en el sector de la banca. Ahora, con miles y miles de seguidores que alaban sus geniales combinaciones, se postula como la chica de moda a la que no debes de perder la pista. Te presentamos a Alejandra Segura, más conocida en redes sociales como Ale. Su popularidad ha crecido como la espuma y ya ha asistido a Copenhague Fashion Week demostrando el potencial que su armario tiene, además de la creatividad que recorre sus venas, ya sea a la hora de crear arriesgados estilismos para asistir a los desfiles internacionales con mezclas de los colores, tejidos y estampados, como para ir a la oficina a trabajar en Madrid con una versión mucho más clásica. Tras regresar de su primera escapada como referente de moda, hablamos con esta ciudadrealeña y nos adentramos en su divertida vida al más puro estilo Hannah Montana, entre eventos exclusivos de noche y sus mañanas como consultora.

¿Quién es Ale Segura? ¡Cuéntanos!

Soy una chica de ciudad pequeña que siempre ha soñado a lo grande. Vivo entre dos mundos que me apasionan, las finanzas y la moda. Soy independiente, carismática y muy testaruda. Me gusta mucho conocer y experimentar culturas nuevas y eso me ha llevado a vivir en cuatros países diferentes ( y los que quedan).

¿Cómo comenzaste en el mundo de las redes? ¿Fue casualidad?

¡Mi psicólogo me empujó a hacerlo a modo de terapia! Estaba pasando un mal momento y tenía pocas ganas e ideas para combinar mi ropa. Empecé en Tik Tok porque no me seguía nadie y así me obligaba a utilizar todo lo que tenía y enseñar los looks que me ponía para ir a trabajar.

¿Cómo ha sido el proceso de ser un usuario anónimo a convertirse en un referente de moda en Tik Tok?

¡Muy divertido! Me encanta ser cercana con los seguidores, contarles un poco de mi vida y sentir que somos un gran grupo de amigas. Me cuesta un poco pensar que puedo ser un referente para alguna persona porque tengo una vida muy normal, solo que no tengo vergüenza a grabarme y hacer un poco el tonto jajaja.

¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones tras recibir comentarios y preguntas?

No me podía creer que a la gente le gustara saber de dónde es mi ropa y sobre todo más de mi vida. Me sentía y me sigo sintiendo un poco con el "síndrome del impostor", es todo tan nuevo que aún no me he acostumbrado.

¿A qué te dedicas profesionalmente?

Estudié Relaciones Internacionales, me dediqué durante cinco años a banca de inversión y ahora he cambiado un poco el rumbo de mi carrera hacia consultoría.

¿Cómo compaginas ambas profesiones?

Con mucho esfuerzo, organización y dedicación. Me encantan ambos mundos y lo que te da cada uno de ellos. Es complicado hacer ambas cosas sobre todo por horarios, pero por ahora estoy consiguiendo compaginarlos muy bien.

¿Qué es lo más fácil de dedicarte a las redes sociales? ¿Y lo peor?

Lo mejor es hacer algo que realmente me apasiona, poder conectar con gente muy interesante y trabajar con marcas que nunca me habría imaginado. Lo peor sin duda es ignorar los malos comentarios y estar expuesta constantemente a que opinen de tu vida.

¿Cómo te organizas para grabar contenido y estar siempre presente?

Le tengo que dar las gracias a mi novio AKA fotógrafo, sin él no podría. Todo el contenido de Instagram lo solemos hacer el fin de semana, me organizo cinco looks y hacemos fotos en el centro de Madrid. En cambio el contenido de Tik Tok sí que lo grabo en vivo porque me sale más natural.

¿Cómo definirías tu estilo?

Me considero un poco ecléctica, me encanta probar estilos diferentes, mezclar colores, estampados... Pero siempre con un toque clásico.

¿Siempre has vestido así?

Sí, siempre he sido de arriesgar y mezclar. Es verdad que cuando empecé en Tiktok era mucho más sobria y clásica porque mi trabajo lo requería y eso les confunde a mis seguidores porque ahora creen que he cambiado.

¿Cuál es tu prenda favorita? ¿Por qué?

¡Mi prenda favorita son las blusas! Me encantan por su versatilidad y la forma en que pueden adaptarse a cualquier ocasión. Me encanta utilizar un outfit sencillo y darle el toque con una blusa mas especial, superponerlas en invierno... Creo que una buena blusa te puede quitar muchos dolores de cabeza a la hora de vestirte.

¿Cuál es el secreto de tus looks virales?

El secreto de mis looks virales radica en un par de cosas. Primero, siempre trato de ser original y creativa. Me gusta experimentar con combinaciones de prendas y accesorios que llamen la atención y sean únicas. Además, estoy al tanto de las últimas tendencias de moda para asegurarme de que mis looks estén actualizados y sean atractivos para mi audiencia en las redes sociales. Otra cosa importante es la confianza. Creo firmemente que cuando te sientes bien contigo mismo y estás seguro de lo que llevas puesto, eso se refleja en tus fotos y hace que los demás se sientan atraídos por tu estilo.

Si solo pudieras llevar un look durante toda la vida, ¿cuál sería?

Unos buenos jeans que sienten bien, camisa con un algún detalle especial, americana masculina y mocasines.

¿Qué bolso desearías añadir a tu colección? ¿Por qué?

El 11.12 de Chanel sin lugar a dudas, y si es en algún color divertido, mejor. Me parece que nunca pasará de moda y que encaja muy bien con todos los estilos.

Te has estrenado en Copenhague Fashion Week, ¿cómo ha ocurrido? ¡Cuéntanos el proceso!

Todo surgió gracias a que me escribió una de las marcas para invitarme a su show y no me lo pensé ni un segundo, es un sueño que llevaba teniendo desde hacía mucho. Luego, con la ayuda de mi agencia, conseguimos hablar con otras marcas con las que tengo relación para atender también a sus shows y eventos. Preparar la Semana de la moda ha sido una experiencia muy enriquecedora ya que estuve buscando inspiración durante semanas, montando looks diferentes y mezclando combinaciones que en mi día a día no llevo.

¿Qué es lo que más te ha gustado de asistir a la Semana de la moda danesa?

La energía que se respiraba en todo momento. Ver como a la gente no le da miedo a arriesgar con los looks y mezclan diferentes texturas, estampados. He conocido a gente que nunca me habría imaginado y he asistido a desfiles con los que soñaba.

¿Tus momentos favoritos en esta escapada?

Me ha encantado la locura pre-shows, como la gente creaba contenido, hablaban entre ellas, conocer a los fotógrafos y ver como cada persona enfocaba los looks de la marca a su manera.

¿Qué tendencia te ha impactado más? ¿Y qué el desfile?

¡Las superposiciones! Se han visto en todos los desfiles. El que más me ha gustado sin duda fue Skall Studio, ya que me idententifico mucho con el estilo y es algo que puedo recrear con facilidad en mi día a día, ¡me inspiro mucho para mis looks de

oficina!

¿Qué tendencia nueva vas a probar en tus looks diarios?

El rosa palo va a desbancar al rojo y yo me tiro de cabeza. No me puede gustar mas este cambio y ya estoy pensando en como introducirlo en todos mis looks.

¿A qué Semana de la Moda te gustaría asistir? ¿Y el desfile?

Siempre he soñado con asistir a Paris Fashion Week y al desfile de Chanel, me parece una maravilla siempre.

¿Con qué marcas has trabajado? ¿Con quienes te gustaría hacerlo en el futuro?

He tenido la suerte de trabajar con muchas marcas en el poco tiempo que llevo y sobre todo la mayoría españolas. Algunas son By Culto, Laganini, EseoEse, Yerse, Aveda, Hoff... Mi sueño sería poder trabajar con marcas de lujo como Dior, Isabel

Marant, Loewe...

¿A qué diseñador te gustaría conocer?

Admiro muchísimo a Simon Jacquemus y sería un sueño poder conocerle. Es excepcional todo el trabajo que hace y lo creativo que es, no solo con las prendas que crea sino también en cómo monta las pasarelas y campañas de marketing.

¿Qué marca española te gusta? ¿Por qué?

Va a sonar muy cliché, pero sin lugar a dudas mi marca española favorita es Loewe gracias a su calidad impecable, combinada con diseños frescos y creativos que se adaptan a una amplia gama de estilos. Desde pequeña me ha encantado y me he identificado mucho con lo que transmiten.

¿Quién es tu referente de estilo? ¿Por qué?

Tengo dos referentes muy marcados que siempre que estoy en Instagram me encuentro mirando sus perfiles. Estos son Leandra Medine y Blanca Miró. Me encantan lo bien que se lo pasan y cómo se expresan con la moda, cómo arriesgan en mezclas y la manera en la que combinan las mismas piezas de mil formas diferentes.

Te has mudado a Madrid con tu pareja, ¿qué te ofrece que Londres no tenía?

Nos hemos mudado por trabajo, era momento de cambiar y arriesgar un poco. Ambas ciudades nos ofrecen cosas buenísimas, pero en este momento de mi vida y con todo lo que esta pasando en las redes tenía más sentido estar en Madrid y así poder exprimirlo al máximo.

¿Cómo definirías el estilo que vemos por las calles de la capital madrileña?

El estilo que se ve por las calles Madrid es una mezcla vibrante de elegancia clásica y tendencias modernas, con un toque de sofisticación y despreocupación.

Este año te casas, ¡enhorabuena! ¿Cómo te ves vestida de novia? ¿Alguna idea que adelantarnos?

¡¡Muchísimas gracias!! Me apetece mucho arriesgar y romper un poco con lo clásico sin perder mi esencia. He diseñado mi vestido alrededor de cómo voy a llevar el pelo, que será suelto ya que creo que me identifica mucho.

¿Quién diseñará tu vestido? ¿Llevarás varios?

Lo esta diseñando mi querida Castellar Granados, desde el minuto uno sabía que sería ella y no me he equivocado. Mi boda es civil por lo que llevaré tres vestidos, muy diferentes entre ellos.

¿Qué es para ti la moda?

La moda para mí es jugar con colores, telas y estilos para expresar quién eres y cómo te sientes en el momento. Es como una forma de arte que llevas contigo todos los días, ¡es divertido y emocionante! La moda no solo es seguir las últimas tendencias, sino también hacerlas tuyas y adaptarlas a tu propio estilo. Es una manera genial de mostrar tu personalidad y creatividad al mundo.

Un consejo para las chicas que quieren adentrarse en la industria

No tengas miedo de ser tú misma y mostrar tu autenticidad. La moda es un mundo diverso y en constante cambio donde la originalidad y la creatividad son valoradas. Encuentra tu propio estilo y voz única y no tengas miedo de destacarte. Sé perseverante y paciente. La industria de la moda puede ser competitiva y desafiante, pero no te rindas ante los obstáculos. Mantén tu pasión y determinación, y trabaja duro para alcanzar tus metas. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, pero con dedicación y esfuerzo, puedes lograrlo.