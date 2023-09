Hablamos con Leandra Medine sobre su nueva alianza con la moda española: bailarinas de seda salvaje

Hace más de una década Leandra Medine ya destacaba por su ingenio creativo y su personal sentido del gusto con el que se ha convertido en todo un referente a nivel internacional. Su reconocido blog, Man Repeller, fue considerado uno de los medios de comunicación más influyentes de los 2010 hasta su cierre hace tres años, y su éxito nos ha seguido cautivando hasta día de hoy a través de las redes sociales con más de un millón de seguidores. Le caracteriza la cercanía a sus seguidores, pero también esa actitud ante el espejo y el armario que muy bien define el nombre del proyecto que la hizo famosa: vestirse para una misma y para divertirse. Ahora ocupa nuestras líneas por una importante razón: ¡se ha aliado con la moda española!

De la ciudad de Nueva York, en la que vive con su marido y sus pequeñas mellizas de cinco años, hace un año voló hasta la isla de Ibiza, concretamente a la zona de Santa Gertrudis, destino inundado de tiendas con incréibles piezas hechas a mano al alcance de los turistas. Allí dio por primera vez con unas furlanes, un calzado plano de inspiración italiana pero, en este caso, sello español. En ese instante nació una de las colaboraciones más especiales de su carrera, junto a Cayumas. La reconocida marca de calzado que nació en 2020 -casualmente, cuando Man Repeller desapareció- y apuesta por la artesanía, conquistó a la prescriptora de estilo con sus atemporales y románticas bailarinas venecianas.

Diseños únicos que han resurgido convirtiéndose en el complemento imprescindible de la temporada -podemos apreciarlo en el street style durante Fashion Week-, razón por la que el proyecto nos gusta tanto, ¡y la pincelada FASHION de Leandra tiene gran culpa de ello! Una pieza no solo triunfa por la gran historia que tiene detrás, también por el eleborado y minucioso proceso y los materiales utilizados; detalles que la precursora del término influencer ha tenido en cuenta en esta ocasión. Ha trabajado mano a mano con la fundadora de la firma, Ana Cerrato, para sacar adelante una colección cápsula de edición limitada diseñada en España con vistas al Mediterráneo y confeccionada en los talleres de un pueblo veneciano del norte.

¿Por qué esta alianza nos parece especial? Porque han customizado cuatro de sus modelos clásicos (dos tipo mules) que aterrizaron en tienda en sus inicios en su formato inicial de terciopelo, y ahora con nada más ni menos que seda salvaje, dando un fabuloso y elegante giro al calzado centenario que ya formaba parte de su armario. Tras varios meses de espera, ya están disponible este maravilloso encuentro a golpe de paso por (120 y 160 euros) en la tienda online de Cayumas y en Café Leandra, el portal multimarca con el que Leandra continúa su proyecto en la industria.

Encontramos colores como rosa pastel (Leandra lo describe como "rosa bailarina"), verde pistacho, azul marino y beige oscuro, un capricho ideal para combinar con todos los looks que imaginemos, independientemente de la temporada que sea. No es la primera vez que cae rendida ante el ingenio de nuestro país. Allá por otoño de 2019, creó una línea limitada para Mango, y ahora se decanta por el calzado, el accesorio que cambia por complemento el registro de un estilismo. Hablamos con ella para que nos cuente alguno de los detalles tras esta genial colaboración que promete hacerse viral.

A la hora de seleccionar una colaboración, ¿qué tienes en cuenta?

Lo primero es siempre mi propio interés y participación en llevar la marca, y luego suele pasar a una colaboración si el diseñador y yo congeniamos. Es muy importante que tengamos visiones afines para que funcione.

¿Cómo conociste la marca Cayumas? ¿Cómo surgió la colaboración?

Conocí a Ana el verano pasado (2022) en Ibiza después de que se pusiera en contacto conmigo a través de un DM (Direct Message). Me gustaron mucho sus friulanas clásicas y cuando las dos tuvimos la idea de poner un nuevo material en el zapato, supe que teníamos algo.

¿Cómo combinarías las bailarinas para un look de día? ¿Y para una fiesta?

Para el día me gustan más con camisas abotonadas y pequeños shorts de crochet, tan pequeños que son casi como ropa interior. Para la noche, creo que quedan bien con un bonito vestido largo en línea de seda.

¿Cómo definirías tu estilo? ¿Cuál es tu filosofía a la hora de vestirte?

Mi estilo es una mezcla de lo práctico y lo poco práctico: me gusta que la ropa tenga sentido, pero que tenga un borde áspero o una peculiaridad interesante. Respeto mucho mi mal gusto e intento mezclarlo con lo que se considera de buen gusto.

Sobre Café Leandra, ¿qué te ha empujado a lanzarte a esta aventura? ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente?

Una cosa que me quedó muy clara después de empezar a escribir mi newsletter es que me siento muy iluminada y emocionada cuando escribo sobre vestirme y pienso en la moda y en lo que aporta a la vida de sus portadoras. Cafe Leandra es sólo un nuevo nombre para seguir haciendo el trabajo que más me entusiasma.

Cuando viajas, ¿inviertes en diseños especiales cargados de recuerdos? ¿O prefieres comprar en casa?

Depende de dónde esté y de cómo me sienta. A veces no me siento tan inspirada en un viaje y no suelo comprar mucho en esos casos, pero otros lugares me abren los ojos y me emocionan de verdad y me siento mucho más inclinada a comprar. Últimamente, cada vez más, me parece que merece la pena comprar artículos únicos que no encontraría tan a menudo.

Para ti la moda es...

Una forma de evaluar constantemente la relación que tengo conmigo misma y con el mundo que me rodea.