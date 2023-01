Diez looks para combinar merceditas y bailarinas con estilo esta temporada

Aunque las botas de caña altas con tacón y las plataformas en todas sus versiones inunden las pasarelas, en el street style encontramos un calzado mucho más cómodo y práctico: las merceditas y las Mary Jane. Dos versiones de un modelo plano que encaja fenomenal con toda la ropa que tienes colgada en el armario. ¿Aún no te has sumado a esta fiebre FASHION? Es el momento de dar una vuelta de tuerca a tus looks de invierno, aprende cómo combinarla con estilo sin fallar en el intento y conviértete en una auténtica prescriptora.