El furor de los 'Mary Jane' de Zara que llevarás si no sabes andar bien con tacones

Poco a poco las segundas rebajas de nuestra marca de cabecera van despidiéndose de sus escaparates y percheros abriendo las puertas a su nueva colección. Aunque bien es cierto que el zapato con el que llevamos topándonos desde hace tiempo, ese que adoran las expertas de moda por su elegancia y practicidad, no es ninguna novedad que ha surgido en estos últimos días. ¡Razón por la que sigue siendo uno de los favoritos! Un modelo que se presenta con clara (y fotogénica) inspiración parisina ha pasado a ser una de las propuestas más buscadas entre las novedades de Zara, ¿adivinas de qué diseño hablamos?

Desde hace un par de meses estas Mary Jane de charol con puntera cuadra y anudadas al tobillo forman parte de la colección de invierno, sí, ya se ha colado en los armarios más chic de las prescriptoras españolas como las hermanas Grace y Melissa Villarreal. Debemos confesar que seguíamos con la esperanza de que aparecieran en algún momento con descuento en la tienda online, pero tal ha sido la acogida de este calzado de tacón cómodo que en tiempo récord se han convertido en uno de los bestseller.

El imperio de moda nacional vuelve a posicionarse como el referente a la hora de crear un buen estilismo, y qué mejor que aprovechar para invertir en un diseño que aporta sofisticación, ¡aunque lleves un pantalón vaquero y una camiseta básica blanca! Pero... ¿por qué el furor por este complemento? He aquí la explicación. Por un lado porque han aterrizado en las pasarelas de la Semana de la Moda postulándose como el nuevo fondo de armario que combina con todo tipo de prendas, pero por otro, por su practicidad como mencionábamos al comienzo.

Si eres de las que aún se ha resistido a sumar centímetros a su tacón por miedo a no saber andar con estilo, tropezar en la calle o simplemente por ahorrarte un dolor de pies, estás de enhorabuena. Porque estas merceditas con un acabado efecto charol, disponibles también en color beige, son la compra perfecta para iniciarte en el sendero de los tacones. Gracias a su bloque cuadrado de unos 4 centímetros te sentirás segura calzando tacones, sin olvidar que sus tres hebillas sujetan el tobillo para que no se ladee involuntariamente. Así que si estabas en búsqueda y captura de tu próxima inversión, he aquí el zapato que te resolverá más de un dilema FASHION de última hora, disponibles por 39,95 euros.