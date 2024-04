El chaleco vaquero de Sara Carbonero, el básico definitivo para llevar el 'double denim' con estilo

Tendencia que dicta el curso de la temporada, tendencia a la que se suma Sara Carbonero. Algo que no decepciona lo más mínimo de la periodista es su infalible capacidad para captar al vuelo –sin dejar de ser fiel a sí misma– qué corrientes de estilo van a destacar sobre el resto en las distintas temporadas. Durante la jornada de ayer, por ejemplo, se sumó al club de defensores de los total look denim, un gesto que, invitándonos a mezclar todas nuestras prendas vaqueras, imperará especialmente a lo largo de la presente primavera. Este tejido tan abrazado alrededor del globo terráqueo gracias a la durabilidad y comodidad que le caracteriza lo tiene todo para convertirse, una vez más, en el protagonista más absoluto de nuestro fondo de armario. Sin embargo, no todas las creaciones de mezclilla funcionan de la misma forma. ¿Te animas a descubrir las que nos propone adquirir la empresaria?

La presentadora de televisión nos quiso acercar ayer al chaleco denim, una pieza que, de seguro, no nos cansaremos de llevar en las semanas que siguen. Hablamos de un básico que, en cualquiera de sus vertientes, aporta un toque distintivo a todas nuestras construcciones, por lo que no es de extrañar que Sara Carbonero pretenda hacernos caer rendidas ante el modelo con bolsillos y botonadura metalizada ( 49,99 euros 37,49 euros) que tienen disponible en la web de Slowlove, su propia firma.

Si te preguntas cómo combinar esta confección que está arrasando ahora que ya están comenzando a subir las temperaturas, la también creadora de contenido tiene claro que constituirá la alianza más atractiva de la estación junto a tus vaqueros wide leg favoritos. La influencer acaparó toda nuestra atención completando la ecuación con unos pantalones denim de perneras anchas. ¡Una versión veraniega del double denim que convencerá por doquier! Y recuerda: puedes sustituir los jeans largos por unos shorts si no quieres sufrir las máximas de los termómetros.

El Canadian Tuxedo no ha dejado de ganar fieles con el paso del tiempo, razón por la que, año tras año, es comprendido como una apuesta ganadora. ¿No sabes con qué complementos llevarlo a pie de asfalto? ¡Copia el look de la activista y hazte con una bandolera de hilo dorado, unas gafas de sol de forma geométrica y un calzado alto que te estilice al máximo!