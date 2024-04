La fórmula FASHION que Sara Carbonero repite cada entretiempo: vestido 'boho' y botas

“Una vez leí que la gente que viste de negro tiene el alma llena de colores”. Con esta frase nos ha presentado Sara Carbonero, a través de su perfil de Instagram, el vestido bohemio que no dejaremos de llevar a lo largo de los meses más cálidos del presente año. Pocos diseños evocan primavera tanto como los que muestra habitualmente la periodista. A finales de marzo, nos descubrió el truco definitivo para lucir looks relajados sumamente veraniegos cuando aún los termómetros no han alcanzado sus máximas y hace tan solo unas horas nos ha deleitado con una pieza que nos acompañará en todo tipo de planes, desde acudir a la oficina una jornada cualquiera hasta asistir a una celebración con amigas en la que el dress code demande calma y confort.

Existe una tendencia que regresa cada año independientemente de lo que esté sucediendo en la industria y, por supuesto, nos referimos a la boho aesthetic. Una corriente setentera protagonizada por bordados coloridos, tejidos ligeros, ante y flecos que toda insider acoge sin pensárselo dos veces cuando las temperaturas comienzan a ir al alza. La natural de Corral de Almaguer nos ha enseñado recientemente el vestido boho que destacará por encima del resto de ahora en adelante, además de ofrecernos los mejores consejos de estilo para llevarlo con éxito.

Inspírate en su look bohemio

Si has sentido la necesidad de adquirir en este momento la última elección de la manchega, te aconsejamos no esperar demasiado para invertir en ella, pues todo apunta a que va a agotarse en tiempo récord. ¡Toma nota de los siguientes detalles de la prenda! Se trata de un modelo marrón de largo midi y detalles bordados perteneciente a la nueva colección de Slowlove, firma que fundó junto a Isabel Jiménez, que ya está disponible en la web (79,99€). Una creación negra, fluida, con escote caja, mangas cortas raglán y falda con vuelo que la empresaria ha conjugado con botas altas en ante.

A pesar de que siempre aparecen quienes se niegan a abanderar el uso de botas y botines durante el período primaveral y estival debido al calor, Sara Carbonero confirma, de nuevo, que estamos frente a un calzado con sumo carácter capaz de salvarnos de los quebraderos de cabeza en términos estilísticos, puesto que favorece como ninguno independientemente de la época del año.