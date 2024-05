La guía perfecta para llevar ‘boxer shorts’ este verano

El calor nos exige una vestimenta ligera y cómoda, es por eso que los boxer shorts son una gran opción para esta temporada. Además de ser una pieza sumamente cómoda, es muy fácil de combinar para lograr el combo perfecto entre practicidad y estilo.

No es una tendencia completamente nueva, viene del “boyfriendcore” y la moda en la que parecía que los elementos de un look habían sido tomados del clóset de tu novio, aquella época donde se puso de moda el “boyfriend fit”.

La versatilidad de los boxer shorts

Lo que sucede con esta moda/tendencia es que se ve casual y muy effortless. Basta con combinarla con básicos como t-shirts y tank tops en tonos neutros como blanco y beige, agregar un par de sneakers blancos y calcetas largas, ¡y listo! Estás lista para salir.

©@daniellee_esther



Si el clima está un poco más fresc de lo planeado, basta con agregar un sweater para mantener la estética del look.

Puedes también usarlos como cover-up si estás en la playa o algún lugar similar. Generalmente esta pieza tiene una composición de algodón o lino, ambos son materiales transpirables que evitarán esa senación sofocante en el calor.

Por otro lado, si quieres irte a lo seguro, no dudes en apostar por un set de boxer shorts y camisa en el mismo color y con el mismo estampado. Agrega calcetas y mocasines para un efecto un poco más serio y formal. Perfecto para ir a trabajar o por un café, lucirás arreglada pero con una vibra effortless.

©@matildadjerf



Complementa con un blazer si la ocasión lo amerita.

Otra opción para llevar esta pieza y que se vea más formal, es complementando el atuendo con un peinado tipo chongo relamido y así lograr un total look muy estético y limpio, listo para cualquier tipo de situación que se pueda presentar.

Juega con los accesorios

Si quieres agregar un poco de complejidad a tu look, recuerda que no hay mejor manera de hacerlo que a través de accesorios. Ya sea que quieras apostar por sombreros y gorras con elementos gráficos o coordinar los colores de ambas piezas, la clave está en crear siluetas con capas y volúmenes que generen un look chic y más interesante a la vista. Es la opción si buscas que tu atuendo sea casual y fácil de armar por las mañanas.

©@ken_kenn



Juega con los colores de las piezas para elevar tu atuendo.

La joyería siempre es un sí, juega con aretes chunky, los famosos tenis bracelets o con el layering en cuestión de collares, agrega anillos de diferentes tamaños y combina plateados con dorados si es que te gusta. Agrega lentes de sol y atrévete a jugar con la silueta de los mismos para darle un giro diferente e icónico a tu atuendo.