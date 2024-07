Zendaya, Rosalía y Emma Chamberlain entre las 'it-girls' previo a los olímpicos en París

Lo dicho y hecho: París 2024 promete y confirma ser la sede con mayor presencia de la moda en la historia de los Juegos Olímpicos. Que la capital del diseño y la alta costura fuera elegida como la sede para el evento deportivo, sólo impulsó a las casas de moda para dar lo mejor de sí mismas y regalarnos así diseños únicos e inolvidables.

Estamos a pocas horas del inicio de este gran evento con la Ceremonia de Inauguración donde se estarán presentando Lady Gaga y Celine Dion. Sin embargo, la fundación Louis Vuitton no quiso esperar más y se adelantó con un icónico “Preludio a las Olimpiadas”; una celebración llena de las it-girls del momento.

Las celebridades en el preludio a los Jugos Olímpicos

Este evento antecesor al inicio oficial busca celebrar lo que estará sucediendo en los próximos días con los grandes atletas de todo el mundo. Para rendir este homenaje, Louis Vuitton invitó a grandes celebridades para hacer de este momento algo aún más especial. Claro que celebridades de ese nivel debían portar looks del mismo calibre.

© Arnold Jerocki, Getty Images La guapa actriz, quien es un icono de estilo, lució espectacular con esta pieza de la firma anfitriona

La gran sorpresa de la noche fue ver nuevamente a Zendaya pero esta vez sin hacer referencia a sus diversos proyectos cinematográficos. La joven, quien se ha convertido en una de nuestras celebridades favoritas desde verla en constantes alfombras rojas, llegó al preludio luciendo un espectacular vestido escultural con toques brillantes hecho a la medida por Louis Vuitton. La actriz acompañó este atuendo con un wet look que resaltó sus mechones blondie.

© Marc Piasecki, Getty Images La española Rosalia estuvo acompañada por su pareja, el actor Jeremy Allen White

La esencia española no se hizo esperar con la llegada de Rosalía quien no podía acudir con una firma que no fuera Dior, por el enorme lazo que tiene con la misma. La cantante lució un vestido de encaje see through en color beige lleno de detalles artesanales por cada rincón. Rosalía acompañó este look con su larga cabellera suelta, dejando lucir sus rizos naturales.

© Marc Piasecki, Getty Images La sofisticada Emma Chamberlain lució muy chic en esta celebración

Emma Chamberlain llegó para representar a los iconos de la generación Z y lo hizo luciendo un jumpsuit color negro que combinó con un blazer corto en color blanco. Para el cabello, decidió llevar la ten en tendencia banda de cabello para un acabado girly.

© Lyvans Boolaky,Getty Images

Las leyendas, Charlize Theron y Serena Williams no podían faltar en la ocasión y menos sin el estilo que siempre las caracteriza. La primera lució un vestido blanco de corte clásico con escote asimétrico; haciendo referencia a las diosas griegas del Olimpo. Por otro lado, Williams lució un traje de tres piezas en color negro, también de Louis Vuitton. La atleta cerró el look portando un bolso en forma de baúl en color azul.