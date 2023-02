El traje fucsia de Karlie Kloss o cómo estilizar tu figura con un look monocolor

Si hay una modelo que se lleva siempre el título de la mejor vestida, esa es Karlie Kloss. No, no exageramos, porque aunque fuera de las pasarelas las maniquíes suelen relajar sus estilismos, la top norteamericana siempre luce perfecta allá donde va. Y lo que es más importante, con prendas que realmente sientan bien y realzan la figura. La última prueba la tenemos en el look monocromático con el que la hemos visto a su llegada al programa de la CBS de Nueva York, al que acudió para hablar de Kode con Klossy, su campamento para jóvenes estudiantes sin recursos a los que se les enseña sobre codificación de ordenadores.

El estilismo por el que optó la modelo fue un traje de inspiración dosmilera, ya que estaba compuesto por un pantalón de tiro bajo y pernera recta al tobillo, una blusa que se abrochaba con un botón al cuello y una chaqueta tipo sastre, todo en un fucsia muy favorecedor firmado por Wes Gordon para la colección de Otoño/invierno 2022 de Carolina Herrera, con el que reafirmó que la tendencia del Barbicore que tanto reinó la temporada pasada y que no dejamos de ver en celebrities como Anne Hathaway, sigue muy en auge todavía. Además, Karlie Kloss optó por romper su estilismo monocromático con unos zapatos de charol en color nude, un tono que siempre combina con todos los demás y que es ideal para todo tipo de estilismos.

Esta idea de decantarse por estilismos de un solo color no es nueva para el ángel de Victoria's Secret, porque en más de una ocasión la hemos visto lucir tanto trajes similares a este, como vestidos o faldas con los que ha combinado su prenda de abrigo en el mismo tono. Una opción perfecta para estilizar la figura y conseguir disimular aquellas imperfecciones que gustan menos sin tener que recurrir a la gama de oscuros.