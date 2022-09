El flechazo de Karlie Kloss con los 'stilettos' joya que solucionan todos los looks de invitada

Cuando se trata de un look especial, los complementos pueden ser el detalle que marque la diferencia. A veces no se trata tanto de escoger un vestido de invitada llamativo o un traje de supertendencia, sino añadir unos pendientes, un bolso o unos zapatos elegantes para acertar. Las expertas en moda lo saben bien, y de ahí que, a menudo, opten por prendas básicas que renovar a través de los accesorios. Así lo ha hecho una de las modelos más reconocidas de la industria, Karlie Kloss, quien parece haber sentido un auténtico flechazo con unos stilettos joya de Jimmy Choo que ha repetido en sus últimos looks de fiesta.

El pasado viernes arrancaba la Semana de la Moda de Nueva York y, como toda Fashion Week, las tendencias no solo se dan cita sobre la pasarela. El calendario no oficial incluye presentaciones, fiestas y eventos varios como el celebrado anoche en The Nines en el NoHo de Manhattan. Entre las asistentes, Karlie Kloss acaparó todos los flashes a las puertas del club gracias a su favorecedor look que revela la mejor alternativa al little black dress esta temporada: un traje de americana y minifalda (muy mini) en el color fucsia de supertendencia. Para equilibrar el alto impacto del dos piezas rosa, la modelo confió en un top básico negro, aunque no dudo en completar el estilismo con accesorios glitter: pendientes largos y pulsera, clutch con estampado animal y unos preciosos stilettos destalanados que ya había llevado pocos días antes.

De piel acharolada y con una fina pulsera de cristales abrazando el tobillo, los zapatos de Karlie Kloss son uno de los diseños más elegantes de la temporada. Son un exclusivo par de Jimmy Choo (puedes comprarlos por 895 euros) y cuentan con un tacón de 8,5 centímetros que, junto al empeine escotado en pico, alargan las piernas al máximo. Ese efecto se potencia si, como Karlie, los llevas con una falda muy corta o con un vestido de silueta wrap, la combinación que llevó hace unos días en una de sus fiestas de 30 cumpleaños. Para esa ocasión tampoco recurrió al vestido negro clásico, sino que lo apostó todo al brillo con un diseño de pailletes dorados de Alexandre Vauthier tan favorecedor y especial como su traje fucsia.