El traje blanco que ha estrenado Tamara Falcó, ¿un guiño a su futuro vestido de novia?

Hace días que conocimos la gran noticia, ¡Tamara Falcó se casa, y muy pronto! Su sonora ruptura y la inesperada vuelta con el que será su marido el próximo 17 de junio, Iñigo Onieva, ha acaparado los titulares nacionales. Desde entonces han surgido decenas de preguntas alrededor de este importante acontecimiento que acogerá a reconocidos rostros de nuestro país. Pero he aquí la gran cuestión: ¿cómo será su vestido de novia? Aún habrá que esperar para desvelar este gran secreto tan bien guardado hasta los últimos segundos, pero lo que sí podemos confirmar es que el blanco le favorece.

Parece que poco a poco va sumergiéndose en el mundo nupcial a través de su vestuario regalándonos pequeñas píldoras que podrían desvelar algunos de los detalles más especiales. Así lo hizo, como cada jueves, en su participación en el programa de televisión El Hormiguero donde, en esta ocasión, apareció estrenando un impecable dos piezas de Zara, una propuesta ideal y de lo más femenina para una ceremonia civil, ¡y que además podría reciclar, junto o por separado, infinidad de veces!

Un traje 'made in' Zara

Para esta aparición televisiva, y con la ayuda de su estilista de confianza, la madrileña ha añadido a su amplio guardarropa un traje de chaqueta que promete volverse viral por lo bien que sienta en todo tipo de cuerpos. Nos referimos a uno de los diseños que la nueva era de Zara a cargo de Marta Ortega ha lanzado recientemente en su nueva colección: una preciosa blazer cruzada entallada con solapa al estilo esmóquin y doble hilera de botones (disponible por 79,95 euros) a conjunto de un pantalón minimal de corte recto y tiro alto que estiliza su figura (puede ser tuyo por 49,95 euros). Un set que ha combinado con una sencilla camiseta de tirantes blanco roto de Intimissimi, tacones con plataforma de la marca Lola Cruz que adoraría Nicola Peltz y varias piezas de joyería de Tous.

No es la primera vez que vemos a la hija de Isabel Preysler optar por este código de vestimenta tan elegante y atemporal, ese que adoran las expertas como ella. Pero tras confirmar que el próximo 17 de junio se unirá con el amor de su vida en una celebración privada en el Palacio de El Rincón que perteneció a su padre, al marqués Carlos Falcó, este look con cierto guiño nupcial no ha pasado para nada desapercibido entre las amantes de la moda. ¿Cuántos trajes de novia llevará para el gran día? ¿De qué estilo? ¿Apostará por la moda española? Tendremos que esperar hasta las puertas de verano para descubrirlo.