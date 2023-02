Tamara Falcó se inspira en las nórdicas con el look infalible que llevarás de lunes a domingo

¿Cuántas veces has deseado vestir sencilla y bien con tan solo dos prendas? Quizás esta ha sido la idea que le ha surgido a Tamara Falcó a la hora de ser fotografiada en un shooting de su marca de moda TFP en alianza con Pedro del Hierro. Aunque su nombre ahora vuelve a ocupar los titulares de los diarios nacionales tras anunciar la fecha de su boda con Iñigo Onieva (será el próximo 17 de junio), lo que nos ha enamorado de su última aparición en la redes sociales ha sido el impecable look que ha estrenado para dar la bienvenida al mes de febrero.

- Tamara Falcó ha llevado el abrigo más versátil en su última escapada romántica

Una elección de lo más acertada para llevar día y noche, de lunes a domingo, e incluso tanto en invierno como en verano (exceptuando los complementos). Dejando a un lado las prendas de lentejuelas y brillos que ha lucido estas semanas atrás, el armario de la hija de Isabel Preysler es pura tendencia, pero también localizamos piezas clásicas que seguramente tú también tengas en tu colección. Como la camisa oversize de rayitas azules y blancas y un par de vaqueros de tiro medio y corte recto que forman parte de la colección que ha lanzado junto a Pedro del Hierro. Pero... ¿en quién se ha podido inspirar?

- El fenómeno Tamara Falcó: ¿por qué se ha convertido en la chica más buscada de España?

Aunque se trata de un binomio de lo más clásico y atemporal, han sido un grupo de prescriptoras de estilo quienes han hecho de él el uniforme estrella de los últimos años para esos momentos en los que no sabes qué ponerte. Sí, hablamos de las chicas nórdicas que marcan tendencia a golpe de look y que parece que se han colado en el vestidor de la madrileña. Un código de vestimenta muy femenino, práctico y sencillo de replicar que esconde varios puntos FASHION que nos encantan.

- El truco de Tamara Falcó para dar una segunda vida a la falda de lentejuelas

¿Por qué es tan genial la elección de Tamara?

Aunque este estilismo que ya acumula miles de likes pueda pasar desapercibido como uno más de los que ha llevado la marquesa de Griñón, en realidad encaja a la perfección con la base que toda amante de la moda tiene, como aquellos que lucen continuamente influyentes personalidades: Matilda Djerf, Josefine HJ y Anouk Yve. En plena época en la que las tendencias van cambiando continuamente, encontramos diseños que crean combinaciones que siempre están a la orden del día, y entre ellos el de Tamara. Una preciosa conexión que hace que la socialité se posicione como una auténtica influencer.

- 'Noche de chicas': los looks de fiesta de Tamara Falcó y Ana Boyer en el concierto de Aitana

No solo por llevar estos dos básicos de fondo de armario que te resuelven cualquier imprevisto, también en la manera de unificarlo. Por un lado, la camisa estampada elegida es una talla más de la habitual, un truco de lo más copiado que consigue ese aspecto mucho más masculino y cool, al puro estilo Man Repeller que tanto nos gusta. ¡Pero esto no se queda aquí! La forma de incorporar parte de la prenda por dentro del pantalón y la otra fuera es conocida como french tuck, el genial truco para que te sienten fenomenal. Y por otro lado, destacaba sus jeans en azul oscuro de corte recto con claro guiño a la década de los noventa que ha compaginado con un par de sandalias minimalistas. Un look de diez aprobado por las nórdicas y por la propia Tamara Falcó que queremos reinterpretar esta temporada tanto para ir a la oficina como a una fiesta.