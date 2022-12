El fenómeno Tamara Falcó: ¿por qué se ha convertido en la chica más buscada de España?

Convertirse en el personaje que más interés suscita en nuestro país, superando en relevancia incluso a famosos como Will Smith o a la reina Isabel II, es posiblemente algo que Tamara Falcó no imaginaba ni durante un nanosegundo en el metaverso. Pero es precisamente lo que ha logrado: se ha convertido en la persona más buscada en Google durante este 2022, según ha revelado la compañía. Su relación con Íñigo Onieva y las razones de la cancelación de su compromiso, han contribuido sin duda a que su nombre y apellido sea el más tecleado en la red. Pero no es ni mucho menos el único motivo que explica por qué la marquesa de Griñón es la chica que más interés suscita en nuestro país.

"Casi toda mi vida está contada en las portadas de la revista ¡HOLA!", contaba ella misma en el documental de Netflix La Marquesa, cuya emisión ha contribuido también a su creciente popularidad desde que se estrenó el pasado mes de agosto. No hay duda de que Tamara Falcó ha generado curiosidad desde que era tan solo una niña, pero es quizá ahora cuando más atención recibe, coincidiendo tal vez con su mejor racha profesional.

Si hablamos de momentos clave que han contribuido a ser una de las mujeres más buscadas, no podemos pasar por alto su paso por la cuarta edición de MasterChef Celebrity, en 2019, donde se alzó como ganadora. Esta experiencia generó su pasión por la cocina y la llevó a graduarse en Le Cordon Bleu, convirtiéndose en chef y creando el pasado año su propio libro, Las recetas de casa de mi madre. Aunque si nos centramos exclusivamente en los últimos meses, ha sido su labor como empresaria de moda e influencer, así como su colaboración semanal en El Hormiguero, lo que sin duda la ha llevado a estar en el foco de atención.

Referente de estilo

"Soy hija de Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes de nuestro país". Así se presentaba la propia Tamara en el primer capítulo de su documental, un hecho que explica muy bien la estrecha relación que mantiene con el mundo de la moda. Este año hemos visto cómo ha potenciado su faceta de diseñadora, colaborando con Pedro del Hierro en varias colecciones, la última para otoño/invierno en noviembre. "Hay muchísimo en mí de mi madre. Siempre le ha fascinado la moda, ha marcado mucho mi visión", nos explicaba. Además es habitual ver a la aristócrata llevar las piezas de esta línea de ropa que ha creado durante su aparición en el programa de Pablo Matos (momento idóndeo, pues se emite en prime time), lo que en más de una ocasión ha provocado que se agoten diferentes piezas en tiendas.

Su estilo a la hora de confeccionar looks, sobre todo de invitada, ha hecho que su armario se convierta en inspiración para muchas, especialmente durante un 2022 en el que ha asistido a multitud de bodas. Y algo similar ocurre con su perfil en redes sociales, donde centra gran parte de su trabajo: es un escaparate perfecto para quienes quieren seguirle la pista estilísticamente hablando, pero también para las firmas, con quien Tamara colabora activamente. En estos meses ha logrado acumular medio millón de seguidores más de los que sumaba en enero de 2021 (ahora va por 1,5 millones), consolidando así su trabajo como influencer.

Diferentes factores que, probablemente sumados a la naturalidad y al humor que caracterizan su forma de ser, han hecho que Tamara Falcó se alce con el primer puesto en la lista de los nombres más buscados en Google este año. Por detrás de ella, además de Will Smith (por su incidente en los Oscar) e Isabel II (por su fallecimiento), aparecen también Chanel, Shakira, Olivia Newton John, Rigoberta Bandini o Anne Heche.