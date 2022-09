Tamara Falcó revela lo que hizo con su anillo de compromiso

Tamara Falcó ha despejado una de las grandes incógnitas que aún quedaban tras la ruptura de su compromiso con Íñigo Onieva: ¿qué pasó con su anillo? Ella misma ha despejado lo que hizo con la sortija tras ser consciente de la deslealtad del ingeniero, repasando lo que hizo cuando se dio cuenta de le estaba mintiendo. “Empiezo ver que él flaquea en el convencimiento y me digo: ‘no me voy a pasar el día encerrada con este señor con el que no sé si tengo algo en común’, y con la barricada de periodistas” explicó. Contó entonces que ese fue el momento en el que se quitó su sortija: “Dejé el anillo en casa, cogí a los perros, metí varias cosas en un bolso y una amiga pasó a por mí para irme a casa de mi madre”. Es junto a ella con la que ha pasado estos días, en los que además la han arropado su hermana Ana y sus sobrinos, además de sus mejores amigas.

El pasado 22 de septiembre Tamara mostraba la preciosa joya que le había entregado Íñigo, un diseño minimalista y asimétrico con tres diamantes en forma de lágrima. Entonces era un símbolo de la ilusión que tenían en el futuro que se prometían pasar juntos, una relación que, tras la deslealtad del ingeniero, está destruida. La hija de Isabel Preysler se ha mostrado muy segura afirmando que no dará una segunda oportunidad a su ya expareja. “Con todas las mentiras me es imposible volver con él. No quiero seguir hablando por todo lo bonito que he vivido que no sé qué porcentaje es, pero como no es mi estilo no voy a seguir".

Pone tierra de por medio

En estos últimos días se ha enfrentado con entereza al huracán mediático que ha suscitado su situación personal, mostrándose serena pero muy firme en sus palabras. Una situación difícil en la que ha querido agradecer el cariño de tantos compañeros que le han mostrado su apoyo. Pondrá ahora tierra de por medio para seguir cumpliendo con sus compromisos, una agenda que no ha abandonado a pesar del varapalo que ha sufrido. Tamara tiene previsto salir rumbo a Ciudad de México, donde participará en la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias, “que busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para afirmar celebrar y fortalecer a la familia”, evento internacional que arrancó el pasado 29 de septiembre.

La marquesa de Griñón intervendrá como ponente en esta cita a la que está previsto que asistan cerca de setenta personalidades de todo el mundo, entre quienes se encuentran la princesa Gloria von Thurn und Taxis; Joseph Grogan, ex director del Consejo de Política Interior de Estados Unidos y que fue asesor del expresidente Donald Trump; E. Douglas Clark, director de Naciones Unidas; y Carlos Aguiar Rete, arzobispo primado de México. Un cambio de aires que se alargaría unos días.

Mientras Tamara Falcó sigue adelante, Íñigo Onieva continúa en silencio. Uno de los últimos movimientos que ha hecho el ingeniero se ha producido en sus perfiles sociales en los que ha desactivado los comentarios. Un perfil que ya no sigue la hija de Isabel Preysler, que ha dejado de seguir además los perfiles sociales de las personas del círculo más cercano del ingeniero, rompiendo así cualquier vínculo con su expareja.