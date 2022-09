El desengaño de Tamara Falcó cruza fronteras: así lo cuenta la prensa internacional

La historia de compromiso y posterior ruptura de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ha acaparado prácticamente todos los titulares de la prensa española en los últimos días. Por ello, no es de extrañar que la noticia haya llegado hasta los medios de comunicación internacionales que también se han hecho eco de lo que bien podría ser parte del guión de un drama romántico. Francia, México, Estados Unidos, Inglaterra o Argentina son solo algunos de los países que han seguido esta historia de desamor.

En el británico Daily Mail han resumido en un solo titular las últimas horas de la vida de la marquesa de Griñón, como "La angustia de la media hermana aristócrata de Enrique Iglesias, apodada la Kim Kardashian de España, ya que ha cancelado su compromiso después de que un vídeo viral de su prometido besando a otra mujer se volviese viral, semanas después del estreno de su serie en Netflix", comparando así su vida con algunas de las idas y venidas amorosas que han protagonizado las celebridades norteamericanas.

Porque, salvando las inmensurables distancias que las separan, la hija de Isabel Presyler tiene varias cosas en común con las empresarias estadounidenses. Al igual que el clan de Kris Jenner, Tamara tiene su propio reality show en Netflix, que se puede visualizar desde cualquier parte del mundo. En esta docu-serie la celebridad cuenta con todo lujo de detalles cómo es su rutina diaria, así como el círculo cercano, formado por familiares y amigos, que la acompañan en cada paso que da. De la misma manera, ha participado en diferentes espacios televisivos con gran éxito: desde su paso por MasterChef Celebrity, donde llegó a proclamarse como ganadora descubriendo así una nueva vocación profesional, a su colaboración semanal con El Hormiguero.

Igualmente, no se puede obviar el hecho de que Tamara es la hermana pequeña de una de las estrellas de la canción más populares del mundo entero: Enrique Iglesias. Un parentesco que cobra especial fuerza en el otro lado del océano, donde la empresaria es todavía una gran desconocida para muchos. En algunos medios tan destacados como Clarín (Argentina) o The New York Post (Estados Unidos) la identifican como la hermana del cantante - Este último se ha referido a ella como "La nueva estrella de Netflix: una noble española que es hermana de Enrique Iglesias".- pero también han destacado las múltiples fácetas de la aristócrata como cocinera, influencer y mujer de negocios. También han subrayado la simpatía que les produce su tajante determinación y valentía a la hora de zanjar una relación que no cumplía con sus valores personales .

Precisamente, la chef tiene en el horizonte una cita esta semana en México, porque allí la hija de Isabel Presyler ejercerá como ponente en el Congreso Mundial de las Familias. Aunque este viaje transoceánico es todo un soplo de aire fresco a buen seguro le ayuda a desconectar de las polémicas en las que, desgraciadamente, se ha tenido que ver envuelta, quién sabe sí allí ya habrá fans esperándola para brindarle su apoyo en ese delicado momento.

Un enfoque muy diferente es el que proporcionan en Point de Veu, una prestigiosa cabecera francesa, puesto que más que relacionarla con el vocalista de Súbeme la radio, hacen hincapié en su condición como aristócrata, refiriéndose a ella la mayor parte del tiempo por su título. "Tamara Falcó, sexta marquesa de Griñón, se separa de su prometido Iñigo Onieva", es lo que se puede leer en este medio, que también ha recordado cómo fue el inicio del romance entre Tamara e Iñigo, su evolución y todas las veces que su relación se puso en duda el compromiso del empresario antes de llegar a este trágico desenlace.

