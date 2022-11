La blusa satinada de Tamara Falcó transformará tus looks de pantalón negro o vaqueros

Hay un truco al que recurren a menudo las invitadas más prácticas: sustituir el clásico vestido por una blusa especial que logre salvar cualquier conjunto. Con el diseño adecuado podemos lograr que nuestros vaqueros más sencillos o los pantalones negros comodín que guardamos en el armario, formen parte de un look elegante y todoterreno. Así lo acaba de demostrar Tamara Falcó con la última elección por la que se ha decantado para su colaboración semanal en El Hormiguero. La marquesa de Griñón empleó anoche esta misma técnica, apostando por una blusa satinada en color rosa empolvado con la que demostró que es toda una experta en construir atuendos de lo más versátiles.

Los jueves son los días en los que la hija de Isabel Preysler aparece en el programa de Pablo Motos, el cual ha convertido en su particular pasarela, dejándonos con sus intervenciones todo un catálogo de inspiración de looks de invitadas. Si la semana pasada apostaba por un vestido de Zara muy acorde a las fechas navideñas, esta vez ha vuelto a serle fiel a Pedro del Hierro, firma junto a la que acaba de lanzar una nueva colección. La chef ha posado con un total look de la marca española formado por un pantalón negro de tiro alto ligeramente acampanado y "una de las blusas preferidas", como ha definido ella a esta sofisticada pieza.

