El look festivo y metalizado de Tamara Falcó que reciclarás en el trabajo después de Navidad

En un abrir y cerrar de ojos nos encontramos en plena Navidad, con las avenidas de la ciudad iluminadas, los escaparates decorados, las reuniones de amigos y familiares entorno a una gran mesa... Aterriza una de las épocas más bonitas y mágicas del año, y para ello Tamara Falcó, a la vuelta de su escapada a las Maldivas con su hermana Ana Boyer y algunas amigas para celebrar su cumpleaños, ha estrenado en el programa de El Hormiguero (con el que colabora cada jueves noche) una de las tendencias más festivas y estilosas de la temporada aptas para expertas en moda como ella.

Si hace unos días nos referíamos a un estilismo que combinaba originales transparencias y terciopelo, el último look que ha lucido te inspirará para tu próxima cena navideña, no solo por ser una de las fiebres FASHION más buscadas del momento, también por su impecable poder de protagonismo. La empresaria madrileña que marca estilo por donde pasa, tiene uno de los vestidores más envidiados del país, por eso no nos extraña que cada prenda que estrene marque tendencia. Y en esta ocasión, ha apostado por los detalles metalizados, y no en pequeños complementos como ha hecho otra veces, sino en sus llamativos pantalones de talle alto y ceñidos que roban toda la atención, ¡y con razón!

¿Quién firma su vestuario?

Como gran altavoz y embajadora de la moda española, Tamara ha vuelto a enamorarnos con su brillante, literalmente, elección. Para su aparición semanal en la televisión, ha optado por estrenar un dos piezas de la última colección otoño-invierno que ha lanzado con su marca TFP en alianza con Pedro del Hierro, propuestas cargadas de personalidad e ideales para llevar en estos días festivos. Hace unas semanas presentó ante los medios esta nueva y esperada entrega, y ella misma confesó que entre las novedades no podía faltar ese toque metalizado que resuelve cualquier duda de estilo.

