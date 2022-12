Terciopelo y transparencias: Tamara Falcó se apunta a la tendencia 'sexy' y sofisticada de la temporada

Parece que la marquesa de Griñón se ha propuesto dejarnos cada jueves un look de inspiración para las celebraciones navideñas. Tamara Falcó ha hecho que su colaboración semanal en el El Hormiguero se convierta para nosotras en el escaparate perfecto para fijarnos en sus acertados conjuntos, (casi) siempre formados por prendas de sello español con las que acierta. Desde vestidos de Zara ideales para Nochebuena, pasando por sus trucos para transformar un pantalón negro y adaptarlo a un look de fiesta. La chef se guarda siempre un as bajo la manga y anoche volvió a demostrarlo con una lección de estilo que querrás poner en práctica la próxima vez que no sepas qué ponerte para una cena elegante. ¿Su solución? Una falda de terciopelo como esta.

Una vez más volvió a recurrir a los conjuntos bicolor decantándose por el negro como base. Y lo hizo con esta falda larga de terciopelo, uno de los tejidos estrella de esta temporada, aprovechando la sofisticación que aporta esta tela suave y delicada. La falda que lleva Tamara perfetenece a la colección que ha diseñado junto a Pedro del Hierro, se trata del modelo Conde (118 euros), una silueta evasé de cintura alta con cremallera lateral. ¿La mala noticia? Ha gustado tanto que se encuentra ahora mismo agotada en web. ¿La buena? Si no te puedes resistir a que la repongan, te será hacerte fácil con un diseño similar en tiendas como Zara, The Kooples o Naulover, dada la popularidad de este tipo de faldas.

Tranparencias, la tendencia 'sexy' a la que también se rinde Tamara

Aunque no suele ser habitual ver a la protagonista de La Marquesa con prendas de este tipo, anoche decidió apuntarse a la corriente de las transparencias que triunfa este año y que ya hemos visto cómo las prescriptoras la defienden tanto en looks de día como de noche. Tamara apostó por enfocarlo a esto último, luciendo una blusa también de su colección: un diseño semitransparente de tejido lurex que cuenta con voluminosas mangas y detalle de lazo en el cuello (132 euros). Se decantó por incluir ropa interior negra a juego con la falda de terciopelo, demostrando que esta tendencia puede resultar también sofisticada.