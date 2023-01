Tamara Falcó ha llevado el abrigo más versátil en su última escapada romántica

Después de todo el revuelo causado los últimos meses con su compromiso, su separación, su reconciliación y su futura boda, Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen demostrando lo bien que están en cada una de sus publicaciones en redes sociales. La pareja está viviendo una luna de miel anticipada y en su última escapada romántica se han desplazado hasta Praga. Allí, hemos visto a la empresaria lucir unos looks muy bonitos y mejor aún, superponibles para todas. Y aunque no lo creas, con tan solo una prenda, ha dado un giro completamente distinto a dos de sus estilismos.

El fenómeno Tamara Falcó: ¿por qué se ha convertido en la chica más buscada de España?

Por el día, Tamara ha recurrido a unos pantalones negros de pernera recta, una camisa blanca y un jersey en tono mostaza, que ha combinado con unas buenas botas para ir bien cómoda por las calles de la ciudad checa, y con su bolso Gate Dual de Loewe. Y aunque te pueda resultar extraño, lo mejor de todo este look no ha sido este último accesorio de firma española, sino su abrigo tipo batín en color crema.

Esta pieza, que también es made in Spain, le ha servido además de para su plan de día, para un evento de noche al que ha llevado un estilismo más elegante formado por un vestido jacquard en naranja de Mimoki, un minibolso con strass de L'Arca Barcelona y unas superplataformas negras preciosas de Jimmy Choo. ¿La conclusión? Tan solo necesitas un abrigo tan versátil como este para crear dos looks diferentes, pero igual de bonitos.

El truco de Tamara Falcó para dar una segunda vida a la falda de lentejuelas que llevarás en Navidad

Si desde que se lo has visto puesto a Tamara Falcó has pensado que necesitas uno igual, no desesperes porque el suyo es de Mango y es perfectamente asequible para cualquier bolsillo (119 euros). Está elaborado a mano con mezcla de lana y lo mejor es que su corte oversize te permitirá llevarlo con todas las demás prendas que tengas en el armario. Si quieres llevarlo de manera más desenfadada, tan solo tienes que dejarlo desabrochado o prescindir del cinturón.