Todos los festivales españoles donde encontrar las tendencias que arrasan entre la Generación Z

Los festivales musicales son sinónimo de verano entre la Generación Z. Su celebración tanto en grandes ciudades como en pequeñas localidades se ha disparado en los últimos años, con impresionantes propuestas de artistas nacionales e internacionales de renombre, que viajan a nuestro país para ofrecer shows sin precedentes. En la playa, entre montañas, en la capital... Los escenarios son diversos, de igual modo que la oferta, adaptada a todos los gustos. Sea cual sea el género que te apasione, hay un festival para ti, y aquí te dejamos la lista definitiva de los más demandados, en los que encontrarás las tendencias que arrasan.

AGENDA PARA JUNIO

Primavera Sound Barcelona y Madrid

El Primavera Sound es un festival internacional que ya cuenta con diversas ediciones. Dará el pistoletazo de salida en la Ciudad Condal entre el 29 de mayo y el 4 de junio y, días más tarde, del 5 al 11 de junio, hará lo propio en Madrid. Por sus escenarios pasarán artistas de la talla de Rosalía, Pet Shop Boys, Blur, Halsey, New Order, Ghost, Le Tigre, Kendrick Lamar, Depeche Mode y mucho más nombres conocidos alrededor del mundo. Durante toda la semana habrá actividades y diferentes shows para calentar motores. Además, los jóvenes que cumplen o han cumplido 18 años a lo largo de 2022 tienen la posibilidad de adquirir el Bono Cultural Joven con precios más económicos y facilidades de pago.

Festival de les Arts

Los días 9 y 10 de junio se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia la octava edición del Festival de les Arts con Vetusta Morla, La Casa Azul, Varry Brava, Second, Viva Suecia, Amaia, Sidonie, Ginebras, Carolina Durante, Ladilla Rusa y más artistas. Un espectáculo variado y ubicado en un entorno de excepción, muy cercano a la playa, que este año ha introducido la novedad de enviar las pulseras a domicilio.

I Love Reggaeton

Cambiamos de tercio porque, para gustos, los colores. Si eres más fan del reguetón, reserva el 10 y 11 de junio en tu calendario para bailar sin descanso en el recinto ferial de IFEMA, Madrid, al ritmo de populares artistas del género urbano de la talla de Zion & Lennox, Omega el Fuerte, Alexis & Fido, Ángel López, Big Yamo, Lorna, Jacob Forever, entre otros. Desde el perfil oficial del evento aseguran que "va a ser muy crazy" y, con ese cartel, no cabe duda.

Icónica Sevilla Fest

Entre el 15 de junio y el 22 de julio Sevilla acogerá el Icónica Fest. Sobre el escenario de este festival boutique que tendrá lugar en la Plaza de España de la ciudad hispalense actuarán intérpretes como Solomun, Pablo López, Bizarrap, Juan Amodeo, Pastora Soler, Lola Índigo, Alejandro Fernández, Vanesa martín, Ana Torroja, Fangoria, Los Secretos, Loquillo, Laura Pausini y Scorpions, entre muchos otros. Música, gastronomía, cultura y patrimonio al alcance de quienes se animen a adquirir las entradas a través de su página web.

"Tenéis donde elegir. Desde electrónica a música clásica, pasando por muchos estilos melódicos diferentes. Descubre a los fascinantes artistas que conforman nuestro icónico cartel de este año. ¡Y acompáñanos en las mágicas noches de verano!", anuncian desde el perfil oficial del evento, donde actualizan la información con frecuencia a sus más de 20.000 seguidores.

OMG LALIGA Music Experience

¿Te apetece ver a Aitana y Sebastián Yatra sobre el mismo escenario? Pues sí, es posible. El 16 de junio se celebra la segunda edición de este festival para poner el fin a la Liga de Fútbol profesional y qué mejor que hacerlo en el estadio Cívitas Metropolitano al ritmo de las canciones de Justin Quiles, las Djs australianas Nervo o el Dj y productor musical belga Lost Frequencies. "Un line up de lujo. Y tú, ¿ya tienes equipo para venir?", han anunciado desde la cuenta del acto, que ya calienta motores para su celebración.

OAK Electronic Music Festival

Naturaleza, música y futuro; ese es el lema de este festival manchego de música electrónica, un evento innovador no solo por su compromiso medioambiental, sino también porque busca dar cobertura digital, acercar las nuevas tecnologías y atraer gente joven a las zonas más rurales. Su segunda edición se celebra del 30 de junio al 1 de julio en Quintanar de la Orden (Toledo), donde los amantes de este género podrán bailar al ritmo de Mëstiza, Steve Lawler, Marco Bailey o Alejandro Fernández, que 'juega' en casa.

Starlite Occidente

Marbella acoge desde el 21 de junio hasta el 2 de septiembre el Starlite Occidente, "el festival boutique más importante del mundo", según reza su sitio web. Se trata de uno de los macroeventos más longevos, pues en total son más de 60 días de actuaciones, y tiene a sus espaldas once ediciones, todas ellas celebradas en un idílico entorno al aire libre en el que música, cultura y gastronomía conviven en sintonía. "Una cita imprescindible para aquellos que quieran disfrutar de conciertos cercanos e íntimos en un marco incomparable. Su programación incluye opciones para todos los públicos, edades y gustos musicales", puede leerse su página oficial.

Este 2023 el cartel cuenta con nombres de aclamadas y talentosas estrellas de la industria como Black Eyed Peas, Rod Stewart, Lionel Richie, Iggy Pop, Tom Jones, Anastacia, Wilco, Seal, Ricky Martin, Ludovico Einaudi y Eros Ramazzotti, entre muchos otros.

Boombastic Festival

El 16 y el 17 de junio el Auditorio Miguel Ríos de Madrid acoge el Boombastic Festival, donde intérpretes de la talla de Bizarrap, Natos y Waor, Funzo & Baby Loud, Recycled J, Delaossa, Ptazeta, Emilia o Pole harán vibrar al público. A esa fecha inicial se suma la edición que llegará a Canarias los días 23 y 24 de junio, seguida de Asturias, los días 20, 21 y 22 de julio, Costa del Sol el 12 de agosto y, para terminar, Alicante los días 17, 18 y 19 del mismo mes.

Festival Tomavistas

El parque Enrique Tierno Galván de Madrid será, una vez más este 2023, la sede del Festival Tomavistas. Tres jornadas, los días 22, 23 y 24 de junio, de música independiente al aire libre en las que se darán cita artistas como Ginebras, La La Love You, Depresión Sonora, The Vaccines, La Femme, La Casa Azul, Triángulo de amor bizarro, Metronomy, Ladytron, Sidonie, Allah-Las, La Bien Querida, Los Punsetes y muchos más. "¡No podemos tener más ganas!", confiesan desde la organización del evento en su perfil social, en el que ya han comenzado la cuenta atrás para el gran día.

Zuera Sound

Los días 23 y 24 de junio aterriza por primera vez en la localidad zaragozana de Zuera el Zuera Sound. Un festival que contará con shows en vivo de intérpretes nacionales e internacionales de reconocido nivel que se darán cita en los dos escenarios disponibles. La organización ha lanzado 3 tipologías de abonos: general, que garantiza el acceso al recinto, premium, que suma a lo anterior una cifra de recarga en la pulsera y un lanyard, y VIP, que incluye una mayor recarga, reacceso y entrada a zonas VIP del evento.

Reggaeton Beach Festival

Este año el Reggaeton Beach Festival pasará por varias ciudades de nuestro país a lo largo de junio, julio y agosto. En junio estará en Oropesa del Mar, en Castellón, durante los días 24 y 25 de ese mes y contará con Manuel Turizo, Eladio Carrion, Arángel, Justin Quiles, Mora, Dalex y varios artistas urbanos más. Después de su pistoletazo de salida, pasará por Asturias y Tenerife, los días 1 y 2 de julio en Avilés y La Laguna respectivamente, Marbella y Benidorm, los días 8 y 9 de julio en San Pedro de Alcántara y el Estadio Municipal Guillermo Amor respectivamente, Mallorca, los días 15 y 16 de julio en Can Picafort, Madrid y Barcelona, los días 22 y 23 de julio en San Andrés y el Parc del Fòrum respectivamente, Santander, los días 29 y 30 de julio en el Recinto RBF, y Torrevieja y Galicia, los días 5 y 6 de agosto en el Parque Antonio Soria y Nigrán respectivamente.

El conocido como el mayor festival urbano de playa en Europa ya se prepara para recibir "conciertos, estrellas mundiales, actividades acuáticas, mercadillo, espectáculos y mucho más".

My Fest Cantabria Infinita 23

El 24 de junio se celebra en los Campos de Sport de El Sardinero de Santander el My Fest Cantabria Infinita 2023. Este festival, que cuenta con LOS40 como emisora oficial, ofrecerá conciertos de Aitana, Bizarrap, Nicki Nicole, Belén Aguilera, Marmi y Samantha. "Un festival único que nadie se quiere perder", escriben desde el sitio oficial del evento, cuyas entradas se están vendiendo a gran velocidad.

Conexión Valladolid Festival 5.0

La Antigua Hípica Militar del Pinar de Antequera de Valladolid acogerá entre los días 30 de junio y 1 de julio de este 2023 al Conexión Valladolid Festival 5.0, la quinta edición del evento ya consagrado como uno de los más esperados de la escena española. En ella actuarán Loquillo, Natos y Waor, SFDK, Ana Mena, Nach, Dani Fernández, Celtas Cortos, Augusta Sonora, Ani Queen, Dorian, Sidecars, Sofia Gabanna y muchos más. "Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con todos vosotros y celebrar la vida una vez más, ¡con música!", escriben desde la cuenta social, donde han aclarado que el aforo total es de 10.000 personas porque desean anteponer "la calidad a la cantidad".

Big Sound Festival

Terminar el mes de junio y comenzar julio nunca fue tan divertido y vibrante como hacerlo al son de Duki, Manuel Turizo, Ptazeta, Natalia Lacunza, Rojuu, Tainy, Beret, Bizarrap, Juan Magán, Ana Mena, La Zowi, Soto Asa, Mora, Sebastián Yatra, Villano Antillano, Alizz, Lali o Delaporte en los dos escenarios que instalará el Big Sound Festival de Valencia. El evento, de tres días de duración, se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital del Turia durante el 29 y 30 de junio y 1 de julio. "Tenemos muchas ganas de volver a bailar, gritar, reír, llorar y ver en directo a nuestros artistas favoritos en el escenario más épico que tiene Valencia", han expresado emocionados desde la organización.

Puro Latino Festival

Del mismo modo que el Reggaeton Beach Festival, el festival Puro Latino también ha cerrado varias fechas en España para el verano de 2023. Los días 29 y 30 de junio y 1 de julio estará en Sevilla; el 30 de junio y el 1 de julio en Arganda del Rey (Madrid), el 21 y 22 de julio en Torremolinos (Málaga) y el 3, 4 y 5 de agosto en El Puerto de Santa María (Cádiz). En la cita de Madrid actuarán J Balvin, Delafuente, Eladio Carrión, Gente de Zona, Juan Magan, Morad y muchos más artistas urbanos en auge, y en la de Sevilla Emilia, Manuel Turizo, Morad, Ñengo Flow y Rufu, entre otros.

AGENDA PARA JULIO

Festival Río Babel

Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2023 la madrileña Caja Mágica de Madrid acogerá a Río Babel, un ecléctico festival con una larga trayectoria en la capital en el que este año actúan, entre muchos otros intérpretes, Morat, Sen Senra, Julieta Venegas, Juan Luis Guerra, Macaco, Jamiroquai, Bomba Estéro, La MODA y Arde Bogotá. Un evento que promete ofrecer "la mejor música del panorama nacional e internacional, una zona gastronómica sin precedentes, áreas de descanso y facilidades de acceso". Los shows se alternarán entre dos escenarios principales, donde habrá espectáculo en todo momento. "¡Madrid vuelve a bailar! Fluye con nosotros y déjate llevar Río adentro", anuncian desde la web oficial.

Festival Cruïlla

Barcelona volverá a ser la sede del Cruïlla 2023, que este año se celebrará entre los días 5 y 8 de julio en el Parc del Fòrum. En un inmejorable entorno, al aire libre y frente al mar, actuarán Nicki Nicole, Sen Senra, Delaossa, Cruz Cafuné, Wos, Rubén Blades, Tash Sultana, Bomba Estéreo, The Offspring, Alt-J, Franz Ferdinand, Viva Suecia y muchos más. Una experiencia en la que arte, música y comedia se fusionan para convertirse en irrepetible.

Mad Cool Festival

Este julio de 2023 vuelve el Mad Cool Festival a la capital. Entre los días 6 y 9 de julio se dan cita en el nuevo espacio Mad Cool de Villaverde The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Queens of the Stone Age, Sam Smith, Liam Gallagher, The Prodigy, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Franz Ferdinand, Tash Sultana, Paolo Nutini, Jamie XX, Machine Gun Kelly y muchos más artistas internacionales y patrios.

BBK Live

Este 2023 el BBK Live vuelve a Bilbao los días 6, 7 y 8 de julio con actuaciones de artistas de la talla de Artic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers, Pavement, Phoeniz, The Blaze y Love of Lesbian. Un espectáculo de altura y referencia en Europa que cuenta con una localización de excepción, 12 escenarios y cantidad de actividades paralelas para disfrutar con tus acompañantes.

Festival Port América

Los días 13, 14 y 15 de julio se celebra en Caldas de Reis (Pontevedra) el Festival Port América 2023, un evento sostenible y accesible que busca promover la diversidad y el respeto que promete unir "a ambos lados del Atlántico" desde la música, la gastronomía y el sentimiento de comunidad. Este año la cita promete no dejar indiferente a nadie gracias a un cartel en el que están Sebastián Yatra, Bad Gyal, Molotov, NIcki NIcole, Mclan Loquillo, Deluxe, Guitarricadelafuente, Jorge Drexler, Dani Fernández y muchos artistas más.

Festival Internacional de Benicasim FIB

El FIB vuelve un año más a Benicasim y lo hace entre los días 13 y 16 de julio de 2023. En esta ocasión, se subirán al escenario The Offspring, Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Chystal Fighters, Zara Larsson, Tom Odell, Kaiser Chiefs, Viva Suecia, La M.O.D.A. y otras bandas del panorama nacional e internacional. ¡No te quedes sin tu entrada, el 'sold out' está muy cerca!

Festival Sónica

En el Estadio Riomar de Castro-Urdiales se celebra durante el 14 y el 15 de julio el Festival Sónica con Vetusta Morla y Leiva como cabezas de cartel. Este año el evento reunirá sobre el escenario también a Ginebras, Marlon, Dani Fernández, Cariño, Marlena, Samantha Hudson, Niña Polaca, Menta, Siloé y muchos artistas más que llevarán la mejor música a la villa cántabra durante dos emocionantes jornadas. "¿Listos para escuchar los cantos de sirena?", preguntan desde la organización.

Puro Latino Festival

Los días 21 y 23 de julio el festival Puro Latino llega a la localidad malagueña de Torremolinos el Puro Latino Festival con shows de Quevedo, Eladio Carrión, Sech, Morad, José Delasheras, Omar Montes, Rufu y muchos más artistas urbanos del momento. A esa fecha se unirá después la entrega que acogerá los días 3, 4 y 5 de agosto el Puerto de Santa María, donde ya se han celebrado cuatro ediciones. "Hay cosas que únicamente pasan en Puro Latino", aseguran desde su perfil social, que está cerca de alcanzar los 200.000 seguidores.

Concert Music Festival

Los meses de julio y agosto tiene lugar en Sancti Petri, Chiclana de la Frontera, el Concert Music, un festival en el que, día a día, se ofrecen conciertos con artistas de la talla de Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Niña Pastori, Alejandro Sanz, Diego El Cigala, Emilia, Bizarrap, Pablo López, Pablo Alborán, Lola Índigo o David Bisbal. En su perfil social hablan de una gran fiesta en un entorno paradisíaco. ¿Quieres comprobarlo? ¡Todavía hay entradas a la venta!

KPOP LUX

El 22 de julio Madrid celebra la llegada del KPOP LUX, un festival de K-pop que tendrá lugar en el Estadio Cívitas Metropolitano y en el que bandas como ENHYPEN, ATEEZ e IVE actuarán para ofrecer a los apasionados de este género una experiencia sin precedentes. "Siempre contamos con varios artistas para garantizar que la experiencia del fanático sea lo más especial posible", aseguran en su página web.

Festival Cabo de Plata

Los días 26, 27, 28 y 29 de julio se celebra en la playa de la Hierbabuena de Barbate el Festival Cabo de Plata. Un entorno de ensueño, en pleno parque natural de La Breña y Marismas del Barbate, en el que artistas como Dellafuente, Natos y Waor, Ska-P, Ayax y Prok, Celtas Cortos, Antilopez o Mala Rodriguez harán vibrar al público con sus interpretaciones. "¿Te vienes al paraíso?", preguntan desde la organización del evento, que este 20 de mayo celebra su fiesta de presentación con la actuación de Mario Díaz y Desatados.

Low Festival

La ciudad Deportiva Guillermo Amor, en Benidorm, es el lugar elegido para la celebración el del Low Festival 2023. Allí interpretarán sus temas, entre los días 28 y 30 de julio, artistas del panorama nacional como Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Bombay Bycicle Club, Deluxe, Arde Bogotá o Second. "Somos justo lo que necesitas. ¡Vente a Benidorm!", apuntan desde su cuenta.

AGENDA AGOSTO

Festival SonRías Baixas 2023

El SonRías Baixas hará de Bueu (Pontevedra) un auténtico escenario en el que los días 3, 4 y 5 de agosto el público saltará y cantará los temas con pasión. En esta edición los indiscutibles protagonistas serán Natos y Waor, La Pegatina, Macaco, Arde Bogotá, Boikot, Cool Nenas, Dubioza Kolektiv, ETS, Grande Amore, La Ganga Calé, Lia Kali, Tremenda Jauría y muchos intérpretes más.

Puro Latino Festival

El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra el Puro Latino los días 3, 4 y 5 de agosto con actuaciones de artistas como Quevedo, Ozuna, Black Eyed Peas, Ptazeta, Omar Montes, Juan Magán, Rufu o Ñengo Flow. Este 2023 tiene lugar la cuarta edición del festival, que celebra que ha vendido un buen porcentaje de sus entradas. Si quieres ir, ¡corre a por ellas!

Sonorama Ribera

El Sonorama Ribera es, año tras año, uno de los festivales más aclamados de nuestro país. Su paso por Aranda de Duero (Burgos) entre el 9 y el 13 de agosto dejará inolvidables actuaciones como un show especial de Amaral, con el que festejará sus 25 años en el panorama musical. Además habrá conciertos de Al Safir, Alba Morena, Anabel Lee, Arde Bogotá, Ayax y Prok, Barry B, Carlos Sadness, Carmesí, Carolina Durante, Cupido, Corizonas, Facto Delafé y las Flores Azules y muchas bandas más. ¡Los abonos ya están a la venta y pueden adquirirse por días!

Medusa Festival

La playa de Cullera (Valencia) vuelve a recibir el Medusa Festival este 2023 con una entrega que se extenderá del 9 al 14 de agosto. Cinco días de música 'non stop' en los que los protagonistas serán David Guetta, Dimitri Vegs y Like Mike, Amelie Lens, Carl Cox, Paco Osuna, Marco Carola, Dj Nano, Sefa, Nervo y Brenda Serna.

SOM Festival

Desde la organización han advertido que el SOM Festival "traerá a los mejores artistas del panorama nacional e internacional al Grau", y su cartel no hace más que confirmarlo. Pablo Alborán, Raphael, Antonio Orozco, Comandante Lara, OBK, Ara Malikian y Sofia Ellar son algunos de ellos e interpretarán sus mejores temas en el Real Club Náutico de Castellón entre el 4 y el 19 de agosto.

AGENDA SEPTIEMBRE

Festival Gigante

En su página aseguran que es "un festival para bailarse encima", y con el cartel que tiene ¡nos lo creemos! Entre los días 31 de agosto y 2 de septiembre el madrileño huerto del Obispo de Alcalá de Henares acoge a la novena edición del Festival Gigante, un show muy especial en el que desplegarán su talento sobre las tablas bandas como Vivia Suecia, Loquillo, Shinova, Second, Dani Fernández, Arde Bogotá, Alba Reche o Karavana. Los abonos VIP ya se han agotado, pero todavía hay entradas generales a la venta.

Cala Mijas Festival 2023

Empezar septiembre nunca fue tan divertido como hacerlo en el Cala Mijas Festival con Arcade Fire, Florence + The Machine, The Strokes, The Blaze, Foals, Metronomy, Amaia, Cupido, Cariño y muchos más artistas. Todos ellos estarán en la cala de Mijas (Málaga) entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Aunque todavía quedan semanas para su celebración, este 19 de mayo habrá un pequeño "aperitivo" del festival en el que el trío musical Cariño calentará motores en la Fábrica de Cervezas Victoria.

Festival Ebrovisión

Entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre se celebra el festival de música independiente Ebrovisión en Miranda de Ebro (Burgos). La localidad que también acoge el Sonorama a inicios de agosto contará en esta ocasión con los shows de artistas como Sidecars, The Reytons, León Benavente, Natalia Lacunza, Annie B Sweet, Shame, La Costa Brava, Las Petunias, Los Invaders, Mujeres o Karavana. Más reinventado que nunca y con una innovadora propuesta, se mantendrá firme a sus principales valores: el respeto a la música y a su público.

Granada Sound

La undécima edición del festival Granada Sound se celebra este verano los días 15 y el 16 de septiembre en la ciudad de la Alhambra. Con un cartel de excepción encabezado por Vetusta Morla, Viva Suecia, Amaia, La Casa Azul e Iván Ferreiro, el evento se ha convertido en uno de los más prometedores de la temporada. "Vuelven los atardeceres mágicos, los miradores infinitos y la buena vibra", avisan en su página web.

Caudal Fest

"¡Vémonos en 2023!", reza la cabecera de la página del Caudal Fest, un evento que se celebrará los días 15, 16 y 17 de septiembre en Lugo con Vetusta Morla, Leiva, Sidonie, Dani Fernández, Miss Caffeina, Ojete Calor, Belén Aguilera, La La Love You, Natalia Lacunza o Yeico x Toni como principales reclamos. ¿Tienes todo listo para cerrar el verano con un viaje a Galicia?

Coca-Cola Music Experience - CCME

Los días 1 y 2 de septiembre el Nuevo Espacio de Festivales de Madrid, en el barrio de Villaverde, acogerá el Coca-Cola Music Experience, popular como CCME. El evento, caracterizado por su variedad de propuestas y conducido por Tony Aguilar, contará con cerca de 30 artistas y más de 48 horas de música en vivo, de la mano de Quevedo, María Becerra, Lali, Nil Moliner, Saiko, La La Love You y muchos más.

Jardín de las Delicias

El mes de septiembre empieza y termina con música. Y qué mejor cierre que asistir al Jardín de las Delicias, festival que celebra su cuarta edición los días 22 y 23 con un cartel de categoría. Vetusta Morla, Dorian o Melendi presentarán sus propuestas ante el gran público, que se dará cita en la capital.

Todos los peinados con trenzas que arrasan en Coachella