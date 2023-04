Las imágenes que demuestran la química de Aitana y Sebastián Yatra

Desde que se confirmó que entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra ha surgido algo más que una bonita amistad, todo lo que dicen o hacen es analizado al milímetro. Sus fans están totalmente revolucionados con la que es, sin duda alguna, la pareja del momento y, por eso, estaban deseando que se estrenara la nueva temporada de La Voz Kids. El primer programa no ha podido ser más especial ni más significativo, sobre todo ahora que sabemos que están juntos.

Bromas, piques, abrazos... En el estreno de la cuarta edición de La Voz Kids, la intérprete de Los Ángeles y el cantante de Una noche sin pensar se muestran muy cómplices y divertidos, protagonizando imágenes que no han pasado desapercibidas para sus seguidores. "Ahora podemos entender muchas cosas que están pasando", "Sebas está loco por Aitana", "Son divinos", "Cuánta complicidad", "¡Son tan monosssss!", "Es que me encantan", "La conexión que hay entre ellos es tan linda...", han comentado.

Aitana y Yatra se conocen desde hace años y tienen una relación muy bonita que traspasa la pantalla. De hecho, hay que recordar que la temporada se grabó en 2022, aunque su romance no se hizo público hasta principios de este año. Las imágenes hablan por sí solas y sus seguidores han comentado no solo la manera que tienen de mirarse sino también todos los momentazos que han protagonizado en este primer programa.

Además de saberse las canciones del otro, de no dejar de hacerse bromas y de los abrazos que se dan, el artista colombiano le dio varias cartas 'secretas' a la cantante de Formentera. Sin embargo, Aitana no dudó en contar a todos lo que Sebastián le había escrito en el papel. En una de las notas le dibujó un triciclo, mientras que en otra le pidió perdón de una manera muy tierna después de haberla bloqueado para que no pudiera llevarse a uno de los aspirantes. "Hagamos las paces, no me bloquees, please. Te quiero mucho", le dijo.

En este primer programa de La Voz Kids, Yatra quiso sorprender a la artista catalana de una manera muy especial para celebrar sus dos años como coaches de la voz. El cantante de Tacones rojos apareció en el plató con una tarta y cantante 'cumpleaños feliz', dejando a todos sin palabras pero especialmente a Aitana. "Qué bonito... la verdad es que estoy sin palabras", dijo ella. "Te quiero", añadió él.

"Arrancamos al mismo tiempo como coaches el año pasado y, la verdad, ha sido un crecimiento en nuestra amistad superbonito", confesó Yatra ante las risas de sus compañeros. En otro de los clips del programa, la propia Aitana habla así de su relación: "Con Sebas y David ya trabajé el año pasado, entonces hay una química así superbonita".