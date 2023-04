La fobia que Aitana está consiguiendo superar... ¿gracias a Sebastián Yatra?

Si hay algo que sabemos de Aitana es que tiene pánico a volar. La artista catalana ha hablado en más de una ocasión de lo mal que lo pasa cuando tiene que subirse a un avión y, de hecho, es algo que lleva años tratando en terapia. Pues bien, parece que la intérprete de Los Ángeles podría estar superando esta fobia. ¿Por qué lo decimos? Porque en los últimos meses no ha dejado de viajar de acá para allá, cogiendo incluso varios aviones en una misma semana, y el 'culpable' podría ser el propio Sebastián Yatra.

Este fin de semana, la artista ha sorprendido a sus fans al acudir al concierto de Yatra en Monterrey (México). Tras causar furor con el lanzamiento de nuevo trabajo en Madrid, Aitana no se lo pensó dos veces y se subió a un avión para cruzar el charco de nuevo. "¡Qué locura!", dijo el cantante colombiano en sus redes sociales publicando un vídeo de su actuación que había compartido Aitana junto al icono de unas manos formando un corazón.

La intérprete de Formentera demostró que es su fan número y, además de protagonizar una divertida anécdota, posó abrazada a Sebastián Yatra, como una más junto a todos los miembros del equipo del colombiano. "El mejor team", escribió su estilista Daniela Gutiérrez, que compartió varios vídeos en los que podía verse la cantidad de fans que acompañaron al cantante de Tacones rojos en el festival de música Tecate Pa'l Norte. "100.000 personas", dijo emocionada.

Anteriormente, Aitana voló hasta Miami para acudir a la boda de Lele Pons y Guaynaa, donde la vimos protagonizar las imágenes más esperadas junto a Yatra, y semanas antes había estado en Los Ángeles, terminando el que será su próximo disco y acudiendo a la fiesta de los Grammy con su nuevo amor. En los meses anteriores, la cantante estuvo viajando por varios países de Latinoamérica donde tiene muchísimos seguidores y todo apunta a que continuará con su vuelta alrededor del mundo.

Parece que la cantante catalana ha conseguido superar su fobia a volar o, al menos, lo lleva mucho mejor. "Trato un montón de inseguridades, miedos... que yo también estoy cargada de miedos, como el miedo a volar, pero sí, es que es superrecomendable", contó recientemente en su entrevista con Ibai Llanos. Aitana confesó que: "'Voy a terapia desde que salí de Operación Triunfo, porque antes nunca había ido".

Anteriormente, la coach de La Voz Kids ya había hablado de lo mal que lo pasaba cuando tenía que subirse a un avión. "Yo cuando tengo un vuelo, una semana antes me pongo incluso hasta mala. Tengo mucho mucho miedo a volar, muchísimo... y he tenido algunas malas experiencias. Cuando tengo que coger un avión porque no me queda otra, lo cojo, pero si no, voy a todas partes, por muy lejos que esté, en furgo, en coche, en tren...", dijo en una ocasión en El Hormiguero.

Aitana, además, contó su ritual cuando tiene que volar. "Entro y le digo a la azafata: 'Hola, ¿qué tal? Tengo mucho miedo a volar, me da pánico. Dígame si se va a mover mucho el avión o va a haber turbulencias. Si es así, me bajo'. Se lo digo así, siempre. Una vez salió el piloto, que se llamaba Luis, que tengo su teléfono y es muy majo, y me dijo que no me preocupara, que no iba a pasar nada. Me sé hasta el nivel de turbulencias, sé que hay turbulencias verdes, amarillas, rojas y magenta; y también sé que hay una cosa que se llama corrientes de convección. Como me da miedo y tengo pánico, intento informarme mucho, demasiado, de hecho...", reconoció.