La letra de la canción 'Los Ángeles' de Aitana, ¿tiene mensaje oculto?

Por fin ha visto la luz el nuevo de Aitana Ocaña. Después de muchos días de espera, sus seguidores han podido escuchar Los Ángeles, una canción que supone el inicio de una nueva era para la cantante y cuyo sonido no tiene nada que ver con la música que había hecho hasta ahora. La artista catalana ha querido decir adiós a la Aitana que conocíamos en todos los sentido y en el videoclip la vemos muy cambiada, con un sorprendente cambio de look y una estética muy diferente.

Como era de esperar, Los Ángeles ha sido analizada al detalle por sus fans más inconcidionales y creen que la letra está dedicada a Sebastián Yatra. Es más, aseguran que la cantante ha confirmado que lo suyo con el cantante colombiano comenzó tiempo atrás. "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías", canta Aitana, que además de: "Y estas ganas no se van. Cuánto más me comes más me gusta. No me importa qué dirán. Si a ti no te asusta, no me asusta. Yo quiero otra noche. De esas que contigo fueron mágicas, de esas que hay un vídeo sin publicar".

En otra de las estrofas escuchamos: "Porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea a escondidas, se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía (...) "Me miras y no hay que decir más, que cuando se encuentra a esa persona, que cuando te toca te obsesionas. Si nos alejamos no funciona, déjame tenerte una vez más".

Todas estas frases han causado un gran revuelo y en Twitter se ha terminado convirtiendo en trending topic. "Yo creo que Otra noche sin pensar de Yatra y Los Ángeles de Aitana están conectadas", "Aitana está in love con Yatra pero no ahora, hace muuuucho tiempo", "¡Esto es muy fuerte!", "Estoy en shock, que os vaya genial", "¡Es un temazo, Aitana!", "Brutal" o "Aitana confirmando que está con Yatra", son algunos de los mensajes que pueden leerse.

Sus fans tienen claro que Aitana ha querido mandar un mensaje con esta nueva canción y es que, a pesar de que ninguno de los dos ha querido confirmar que estén juntos, lo cierto es que las imágenes que ha publicado ¡HOLA! hablan por sí solas. Los cantantes son amigos desde hace años y finalmente ha terminado surgiendo algo más.

"Yo estoy muy feliz, muy feliz con todo. Con mi vida personal estoy supercontento y también obviamente con todo lo que estoy viviendo con mis canciones. Vienen cosas especiales este año", dijo esta semana Sebastián Yatra en su visita a Ciudad de México, tal y como han recogido varios medios locales.

Por su parte, Aitana acudió anoche a El Hormiguero para promocionar su nuevo proyecto y cuando Pablo Motos mencionó a Yatra, la intérprete de Formentera y Mon amour no pudo evitar reírse. "Tenías que sacarlo, ¿verdad?", dijo mostrándose muy vergonzosa