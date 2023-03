Sebastián Yatra se marcha de España antes del gran día de Aitana

Sebastián Yatra no va a poder estar presente en un día muy importante para Aitana Ocaña. La artista catalana, de 23 años, ha decidido dar un giro radical no solo a su música sino también a su imagen y ha prometido muchas sorpresas que van a suceder en las próximas horas y que van a dejar a sus fans sin palabras. Sin embargo, el cantante colombiano no va a poder acompañarla, ya que se encuetra a mies de kilómetros de distancia.

El intérprete de éxitos como Tacones rojos y Chica ideal fue fotografiado hace unos días en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas antes de subirse al avión que le llevaría a su nuevo destino. Tal y como puede verse en las imágenes, Sebastián iba acompañado por algunos miembros de su equipo y llevaba una malena de cabina. Vestía un look muy cómodo, perfecto para viajar, combinando una sudadera de color azul con capucha, pantalones vaqueros y zapatillas deportivas negras.

Yatra ha desvelado donde ha estado estos días a través de varias fotos. "México, te extrañé", ha escrito en sus redes sociales. El artista colombiano está promocionando su nueva canción Una noche sin pensar y le vimos posando así de divertido junto a algunos amigos y fans. "Yo estoy muy feliz, muy feliz con todo. Con mi vida personal estoy supercontento y también obviamente con todo lo que estoy viviendo con mis canciones. Vienen cosas especiales este año", dijo en Ciudad de México tal y como han recogido varios medios locales.

Al otro lado del charco se encuentra Aitana, que cuenta las horas para que por fin vea la luz su nuevo proyecto. La que fuera concursante de OT 2017 acudirá esta noche como invitada a El Hormiguero y contará algunos detalles de su nuevo disco y el nuevo proyecto en el que se ha embarcado, Alpha House.

Se trata de un evento donde sus fans podrán disfrutar de una experiencia única y que celebrará su primera cita esta misma noche a partir de las 23:00 horas. Cuando llegue la medianoche, Aitana presentará al mundo su nueva canción, Los Ángeles, que tiene un videoclip de lo más sugerente.

Al menos eso es lo que hemos deducido después de ver las imágenes que ha compartido en sus redes. En ellas la vemos estrenando nuevo look, con una media melena con la que está muy favorecida, y mostrando su lado más sexy, vestida con un top blanco y minifalda. "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran", canta en un clip de 15 segundos que ha compartido en su perfil oficial.

En el último directo que hizo con sus fans, Aitana contó algunos detalles del nuevo disco que verá la luz muy pronto. "Cuando viajé a Los Ángeles el pasado mes de enero, escribí un disco totalmente nuevo", dijo haciendo referencia al viaje que hizo a Estados Unidos junto a Sebastián Yatra. "Son canciones con más movidas, pero sí que vienen baladas", añadió.