Aitana sorprende con un adelanto de su nuevo single ¿dedicado a Sebastián Yatra?

Aitana Ocaña está exultante, y no solo en su faceta personal. La artista de San Clemente de Llobregat, que el próximo mes de junio soplará las velas de su 24 cumpleaños felizmente enamorada de Sebastián Yatra, calienta motores para su nuevo estreno. Su próximo disco, bautizado αlpha, es, como ella misma ha avanzado, mucho más que "solo un álbum" y el inicio de una nueva etapa musical de la que ya ha ofrecido un adelanto del primer single. Se trata de Los Ángeles, una canción que verá la luz el 30 de marzo y de la que ya pueden escucharse 15 segundos cargados de fuerza y significado.

VER GALERÍA

Si hace poco menos de tres semanas compartía las primeras pinceladas de este esperado proyecto con un teaser en el que aparecía divagando por las vías del tren y entre caminos de tierra hasta llegar a una capilla con el símbolo griego, emblema relacionado con la idea de liderazgo y poder, hoy ha dado un paso más. A través de un vídeo de escasos 15 segundos, la intérprete de 11 Razones ha hecho públicos los primeros versos de Los Ángeles, que promete convertirse en su nuevo hit y que formará parte de este disco.

Sobre una base de sonido electrónico, aparentemente más maduro y con tintes de ritmo house, la extriunfita ha hecho vibrar a los más de tres millones y medio de fans que siguen sus pasos en la plataforma social y les ha hecho soñar con la melodía que se podrá escuchar al completo el último viernes de este mes. Pero lo más llamativo no ha sido su angelical voz o el clip en el que aparece cantando dicho fragmento a cámara, en el que se muestra muy natural y desde un primer plano, sino lo que rezan los versos del sencillo. "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacia, me buscabas, me comías", empieza cantando en lo que parece ser un tema centrado en un romance prohibido en el que la pasión desenfrenada y las ganas son las grandes protagonistas.

Imágenes exclusivas: el 'outfit' más rompedor e imposible de Aitana para ir al supermercado

VER GALERÍA

Aitana y Sebastián Yatra derrochan pasión entre baile y baile en los locales de moda de la noche madrileña

Este avance, una estrategia promocional que ya han empleado otros reputados artistas y que genera buenos resultados en internet, ha desatado la locura entre sus admiradores y una oleada de suposiciones que apuntan hacia un posible vínculo del relato que narra con su vida sentimental y su actual romance con Sebastián Yatra, de 28 años, a quien podría ir dedicado este mensaje en clave.

Aitana ha puesto la miel en los labios, como reza su mítico tema, a su comunidad cinco días después de que iniciara una cuenta atrás a través de otro clip en el que se mostraba luciendo un cambio de look, con un corte bob y manteniendo su icónico flequillo. No hay duda de que este trabajo representa un cambio de era en su música, que coincide con su nuevo capítulo vital. Prueba de ello es que también ha cambiado su nombre y su foto de perfil en sus diferentes cuentas, de igual forma que el aspecto de su página web y su descripción en Spotify.

VER GALERÍA

El adelanto de la letra de 'Los Ángeles'

"Mientras no sabían,

yo te besaba a escondidas

Eso nadie te lo hacía,

me buscabas, me comías

Pero fue culpa de Adán

cuando Eva se perdía

y otra manzana mordían,

nuestros labios se miran..."