Sebastián Yatra habla así de Aitana antes de recoger un premio: 'Es la mejor'

Desde que en 2016 se convirtió en una estrella internacional, Sebastián Yatra no deja de encadenar proyectos y reconocimientos. El último ha llegado la tarde de este jueves, cuando ha recibido un Premio Dial durante una gala celebrada en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, a cuyo escenario también se ha subido para poner a bailar a los asistentes con el pegadizo ritmo de Una noche sin pensar. Al llegar al evento, considerado uno de los más relevantes de la música en español, ha reconocido que está "muy, muy feliz" y ha hablado de Aitana, con la que forma una pareja que causa sensación.

"Aitana es la mejor", ha dicho al ser preguntado por la artista en la alfombra roja previa a la gala presentada por Edurne, Nia Correia y Carmen Ramírez. Hasta ahora, Yatra apenas se había pronunciado sobre su compañera de La Voz Kids, pero poco a poco va dando pasos que afianzan su relación. En Miami han oficializado su noviazgo rodeados de estrellas en la boda de la influencer Lele Pons, que es íntima amiga de Sebastián y grabó en 2018 el remix de Teléfono con Ocaña. Tras el enlace, han pasado unos días juntos en la ciudad de Florida, donde él tiene una casa. Precisamente de estos días de descanso muestra ¡HOLA! en exclusiva las imágenes del beso más esperado.

Los rumores de romance comenzaron a finales de 2022, tras la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau, actor de Élite e hijo de Ana Duato. Yatra no se perdió el concierto que la exconcursante de Operación Triunfo dio en diciembre en Madrid, y aunque en ese momento jugaron al despiste, sus siguientes movimientos dejaron claro que estábamos ante dos personas unidas por una gran complicidad. Viajaron a Londres con unos amigos, cenaron en Madrid con personas de sus respectivas familias, estuvieron en la gala de los Grammy y han sido fotografiados en diferentes momentos en las inmediaciones de la casa que ella posee a las afueras de la capital.

Su amistad con Milena Smit

El videoclip del tema que ha elegido interpretar Yatra en la gala de los Dial lo protagoniza junto a Milena Smit, chica Almodóvar y actriz de La chica de nieve, uno de los fenómenos de Netflix. Con su compañera se ha deshecho en elogios y ha explicado que las apasionadas escenas que comparten son solo exigencias de guion. "Tremenda compañera, me encanta trabajar con ella, es talentosa, sensible, muy profesional. Es un vídeo muy íntimo pero sabemos separar, cuando se pone la cámara actúas y representas lo que quieres hacer", ha explicado. El cantante, tras ganar dos Grammy con su disco Dharma, está inmerso en los preparativos de su nuevo álbum, que aún no ha terminado de escribir.

