Así se presenta la 'nueva' Aitana, con cambio de look radical para su próximo disco La artista catalana tiene preparadas muchas sorpresas para sus fans

Ha comenzado una nueva era para Aitana Ocaña. La artista catalana, de 23 años, está dando algunas pistas sobre su nuevo proyecto y sus fans no pueden estar más emocionados. Por el momento, ya sabemos que este jueves, 30 de marzo, verá la luz su nueva canción, Los Ángeles, que supone un punto y aparte en la carrera profesional de la cantante. Este tema es un avance del que será su próximo disco y que, según la propia Aitana, estará lleno de influencias house y tendrá pocas colaboraciones con otros artistas.

"Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran", canta Aitana en un clip de 15 segundos que ha compartido en sus redes sociales.

Además de su nuevo sonido, la que fuera concursante de OT 2017 también ha estrenado nueva imagen. Para el lanzamiento de este proyecto, Aitana ha dicho adiós a su melena XXL y ha sorprendido luciendo un corte midi con flequillo y efecto mojado con el que está muy favorecida. No hay duda de que la artista quería dar un giro radical a su carrera en todos los sentidos ¡y lo ha conseguido!

En el último directo que hizo con sus fans, Aitana contó algunos detalles del nuevo disco que verá la luz muy pronto. "Cuando viajé a Los Ángeles el pasado mes de enero, escribí un disco totalmente nuevo", dijo haciendo referencia al viaje que hizo a Estados Unidos junto a Sebastián Yatra. "Son canciones con más movidas, pero sí que vienen baladas", añadió.

"Va a ser más urbano y más electrónico, pero siempre dentro del pop, que es lo que a mí me gusta y lo que sé hacer", explicó la cantante en una entrevista que concedió a LOS40 Global Show.

Las novedades de Aitana no se quedan ahí, sino que la intérprete de éxitos como Formentera o Mon amour ha creado un nuevo concepto al que ha bautizado como 'Alpha House'. Se trata de un espacio en el que invita a sus seguidores a vivir una novedosa experiencia y que verá la luz este miércoles, 29 de marzo. La expectación es máxima. Tanto, que la página para comprar las entradas se colapsó en menos de un minuto. "Me dicen que se ha caído la web debido a que érais muchos. Gracias por esta acogida. Espero poder hacer más para que vengáis todos", aseguró.