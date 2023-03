Aitana cuenta la importante prueba que ha superado horas antes de lanzar su nuevo single

Aitana Ocaña está viviendo un momento muy dulce, tanto en su faceta personal, como en lo profesional. La artista de San Clemente de Llobregat, que el próximo mes de junio soplará las velas de su 24 cumpleaños felizmente enamorada de Sebastián Yatra, estrena esta noche su nuevo single, Los Ángeles, una canción muy divertida y bailable que forma parte de su próximo disco, titulado αlpha. Un lanzamiento para el que ha preparado una espectacular fiesta en la capital, bautizada Alpha House, con la que da el pistoletazo de salida a una nueva era musical en la que el sonido electrónico es uno de los grandes protagonistas. Pero antes de celebrar por todo lo alto este nuevo paso en su carrera, la intérprete se ha sometido a una prueba de gran importancia para su futuro.

VER GALERÍA

Aitana, que la pasada semana ya ofreció un avance del hit que estará disponible en todas las plataformas a partir de esta madrugada, se ha presentado esta misma mañana al examen teórico del carnet de conducir y lo ha sacado con éxito. Así lo ha contado con una gran sonrisa y visiblemente emocionada con el resultado del test en su visita a El Hormiguero y ante la atenta mirada de Pablo Motos, que le preguntaba segundos antes por el asunto, ya que habló de ello la última vez que estuvo en el programa.

Aunque su alegría en este momento es máxima, la signataria de Mariposas ha confesado que la fecha de la convocatoria no ha sido la que le hubiera gustado, pues ha coincidido en el tiempo con el día del lanzamiento de Los Ángeles y su correspondiente promoción. De hecho, intentó que el examen no fuera ni hoy ni mañana y habló con su profesor de la autoescuela, Juan, por si él pudiera hacer algo. Desafortunadamente, no lo logró y "te toca el día que te toca": "Me llamó mi profesor, me dijo que me habían dado hora para hoy por la mañana y dije, madre mía, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que decir que lo he aprobado", ha revelado, desatando la ovación y el aplauso del público. Además ha alternado su formación teórica con algunas prácticas en carretera, por lo que el proceso ya está avanzado y pronto podrá ser conductora titulada.

Así se presenta la 'nueva' Aitana, con cambio de look radical para su próximo disco

VER GALERÍA

Una feliz noticia que se suma a la gran etapa vital que Aitana atraviesa y que en los próximos meses le dará mayor autonomía. Por lo pronto, la cantante lo celebrará en la velada gratuita que ha preparado para sus fans esta noche en LuLa Club, local ubicado en plena Gran Vía madrileña que tiene un aforo de 1.200 personas. Este esperado evento será el primero de muchos y precederá al próximo acto que tanto ella como su equipo ya preparan en México.

Sebastián Yatra se marcha de España antes del gran día de Aitana

VER GALERÍA

El adelanto que Aitana dio de Los Ángeles

Si hace cerca de un mes compartía las primeras pinceladas de αlpha con un teaser en el que la artista aparecía divagando por las vías del tren y entre caminos de tierra hasta llegar a una capilla con el símbolo griego, emblema relacionado con la idea de liderazgo y poder, la pasada semana dio un paso más. A través de un vídeo de escasos 15 segundos, la intérprete de 11 Razones hizo públicos los primeros versos de Los Ángeles, que promete convertirse en su nuevo hit y que forma parte de este disco.

Sobre una base de sonido electrónico, aparentemente más maduro y con tintes de ritmo house, la extriunfita hizo vibrar a los más de tres millones y medio de fans que siguen sus pasos en la plataforma social y les hizo soñar con la melodía. Pero lo más llamativo no fue su angelical voz o el clip en el que aparecía cantando dicho fragmento a cámara, en el que se mostraba muy natural y desde un primer plano, sino lo que rezan los versos del sencillo. "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías", empieza cantando en lo que parece ser un tema centrado en un romance prohibido en el que la pasión desenfrenada y las ganas son las grandes protagonistas.