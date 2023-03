Aitana, como nunca la habíamos visto, sorprende con su nueva faceta como DJ

Loading the player...

Una nueva era comienza para Aitana. Y la ha estrenado con una espectacular fiesta en Madrid, Alpha House, en la que ha presentado su nuevo single Los Ángeles, adelanto de su disco αlpha, en el que se arriesga con un estilo mucho más electrónico. Sin duda ha conseguido sorprender a sus fans, no solo por su nuevo sonido, sino porque en la fiesta ¡se ha estrenado como DJ! Aitana, luciendo un look en negro con numerosas transparencias y trenzas, ha demostrado que no se le da nada mal, logrando poner a bailar a todo el mundo. Pero, además, se lo ha pasado en grande. Dale al play y no te pierdas a Aitana en acción como DJ.

