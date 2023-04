La Voz Kids vuelve a la parrilla mostrando la gran complicidad de Aitana y Sebastián Yatra

La cuarta edición de La Voz Kids calienta motores y ya está lista para volver a la pantalla. El sábado 15 de abril Rosario Flores, David Bisbal, Aitana y Sebastián Yatra girarán de nuevo los sillones de los coaches dispuestos a encontrar a ese pequeño gran artista que conquiste con su talento. Los cuatro, capitaneados por Eva González y con sus respectivos asesores, protagonizarán de nuevo divertidas anécdotas tal y como contaron en la presentación de la temporada. “Nos han dado auténticos ataques de risa” confesó entre carcajadas David Bisbal, refiriéndose a su asesora, Rosa López, con quien compartirá un programa musical dos décadas después de haber vivido su experiencia en OT. "Con Rosa no ha habido ningún reencuentro porque siempre estamos 'encontrados'. Estoy muy feliz, muy orgulloso por haberla invitado. Le llamé y le dije 'te quiero invitar a varias cosas, quiero que seas mi asesora en 'La Voz Kids'' y me dijo 'no te vayas a arrepentir'".

Las divertidas vacaciones de Aitana y Sebastián Yatra en República Dominicana, ¡con karaoke incluido y muchas sorpresas!

Exclusiva: Aitana y Sebastián Yatra, el beso más esperado de la pareja que arrasa

“Lo hemos pasado muy bien, fuera de cámara, pero también delante” apuntó Eva González, a quien sus compañeros definieron como “núcleo y centro” del programa. Las emociones son uno de los ingredientes fundamentales del talent como aseguró Rosario: "He tenido momentos que no olvidaré nunca. He llorado, reído, he hecho vínculos con niños que he invitado a cantar conmigo. Este programa es algo más que un programa. Jugamos con las emociones". Eva agradeció además el papel de sus compañeros que le hacen “muy fácil salir a un escenario que impresiona”. Esa buena relación entre los coaches, que se enfrentarán durante el espacio por llevarse las mejores voces del talent, quedó reflejada en la presentación, donde los cuatro ya empezaron a bromear. “Yatra tiene miles de sorpresas preparadas, os va a sorprender mucho” aseguró Rosario mientras sus compañeros apuntaban que el colombiano es uno de los más bromistas.

De hecho uno de los atractivos de esta edición es ver de nuevo a Sebastián Yatra, de 28 años, y Aitana Ocaña juntos, pues se han convertido en una de las parejas del año. El programa fue grabado el año pasado y, aunque su relación no se hizo pública hasta principios de 2023, la buena sintonía ya les caracterizaba. Amigos desde hace años, comparten por segunda vez labores de coach en el talent que promete dejar momentos como los que ya protagonizaron en la pasada edición. En uno de ellos Yatra bloqueaba a Aitana en el último momento, tras haberle dicho que ambos tratarían de convencer a la concursante de que escogiera. "Somos niños y este tipo de juegos son con todo el cariño" decía entonces el artista.

De hecho una de las primeras imágenes promocionales este año muestra a Yatra soplando la vela de una tarta junto a Aitana. ¿El motivo? Celebrar su aniversario como jueces en la cita. “Arrancamos al mismo tiempo como coaches el año pasado y la verdad ha sido un crecimiento en nuestra amistad superbonito” reconoce Yatra ante las risas de sus compañeros por la ocurrencia. En otro de los clips, se escucha a Aitana hablar precisamente de la amistad entre los jueces. “Con Sebas y David ya trabajé el año pasado, entonces hay una química así superbonita” reconoce. El colombiano en otro avance añade que en esta edición “le esperan cosas muy buenas”. La pareja se conoció en 2017 cuando Yatra fue a cantar a OT, concurso en el que Aitana saltó a la fama.

La amistad entre ambos derivó después en varias colaboraciones musicales donde demostraron siempre su buena sintonía. En 2020 unían sus voces en el tema Corazón sin vida, en el que hacen un guiño a Corazón partío de Alejandro Sanz. En el actual disco de Yatra, Dharma, comparten la canción Las dudas, que se ha convertido en uno de los más escuchados del artista. Los dos intérpretes, que acaban de estar de vacaciones en República Dominicana, afrontan esta nueva entrega del concurso con muchas ganas pues son conscientes de la ilusión con la que los niños se suben a escena. “Tengo una relación muy bonita con los niños, ven que yo he cumplido mi sueño y piensan que por qué ellos no lo pueden hacer” contó Aitana, mientras que Yatra reconoce que el talent suma en su carrera. “Nos ha ayudado a encontrar nuestra razón de ser y estar”. Rosario y Bisbal destacaron además que es bonito ver crecer a los más pequeños y reconocer en ellos un arte que quizá en el futuro les convierta en estrellas.

La Voz Kids se estrena el sábado 15 de abril en Antena 3. En su escenario se enfrentarán cuatro equipos de quince niños, elegidos entre los 96 que se presentaron a las audiciones a ciegas. En esta edición se presentaron en total 5000 solicitudes de las que 1000 pasaron al casting presencial.