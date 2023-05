La sonrisa de Ed Sheeran tras ganar el juicio en el que estaba acusado de plagiar una canción de Marvin Gaye

Buenas noticias para Ed Sheeran. El cantante británico ha ganado el juicio al que se enfrentaba, acusado de plagiar el tema Let’s Get It On, de Marvin Gaye y compuesta por Ed Townsend, para el tema Thinking Out Loud, por el que ganó dos premios Grammy. Después de diez sesiones celebradas en Nueva York, un tribunal federal de Manhattan le ha declarado no culpable. El veredicto, que se ha dado a conocer este jueves, ha sido unánime y se ha alcanzado después de tres horas de deliberación. "Siento que se escuchó la verdad y se creyó la verdad. Es bueno que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas ahora, es triste que tengamos que llegar a esto", ha dicho a las puertas del juzgado en el que ha conocido la resolución.

En un discurso ante los medios, el cantante ha asegurado que está muy contento con el resultado y ha explicado que "no tendré que retirarme después de mi trabajo diario". Cabe destacar que comentó que dejaría la música si le declaraban culpable. Al margen de su felicidad, también ha reconocido sentirse "frustrado de que afirmaciones sin fundamento como esta puedan ir a los tribunales". De hecho, durante su declaración ante el juez comentó que le resultaba "insultante" dedicar su vida a ser cantautor "y que menosprecien ese trabajo".

Dentro de la sala, la reacción de Sheeran cuando ha conocido el veredicto ha sido abrazar a sus abogados, entre los que está Ilene Farkas, y a su amiga Amy Wadge, que le ayudó en el proceso de composición del tema por el que había sido acusado de copia. Además, se ha producido un sorprendente momento cuando se ha acercado a la demandante. Con Kathryn Townsend Griffin ha estado hablando, entre sonrisas, y se han dado un abrazo. Al salir también ha sido muy cariñoso con su esposa, Cherry Seaborn, quien es su apoyo incondicional. Uno de los momentos más delicados de su vida fue precisamente cuando a su gran amor le detectaron un tumor mientras estaba embarazada de su segunda hija.

Una dura pérdida y el reencuentro con el público

No es la primera vez que el artista británico es acusado de infringir los derechos de autor. Hace justo un año ya afrontó en el Tribunal Superior de Londres otra batalla legal de la que salió victorioso por una acusación de copyright por uno de sus temas más populares, Shape of you. En este caso, el proceso legal ha sido especialmente complicado ya que ha coincidido con el fallecimiento de una persona muy importante, su abuela Anne Mary, a la que dedicó la canción Nancy Mulligan (incluida en su tercer álbum, Divide). Ahora, con la buena noticia de que haber sido absuelto, comienza una nueva etapa en la que se enfoca en el trabajo. De hecho, este mismo fin de semana inicia una gira que le permitirá reencontrarse con el público, que siempre ha creído en él y ha valorado su trabajo.