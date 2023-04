Comienza el juicio contra Ed Sheeran, acusado de plagiar una canción de Marvin Gaye

Seis años han pasado desde que Ed Sheeran fuera demandado en dos ocasiones por los herederos de Ed Townsend, un músico y productor que crearon el cásico soul Let's Get It On de Marvin Gaye, que data de 1973. Aquel requerimiento, en el que alegaban que el aclamado y galardonado single de la estrella británica Thinking Out Loud, de 2014, guardaba "sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos" con la canción del intérprete californiano, ha llegado al Tribunal Federal de Manhattan, donde este martes ha arrancado el juicio que ofrecerá una resolución.

Con el semblante serio y tratando de esquivar en la medida de lo posible a las cámaras y a la multitud de personas que se agolpaban a la entrada del juzgado, ubicado en la ciudad de Nueva York, el artista natural de Halifax, Reino Unido, ha entrado en solitario a las instalaciones. Ed Sheeran, que hace justo un año ya afrontó otra batalla legal de la que salió victorioso por una acusación de copyright referente a su éxito mundial Shape of you, ha llegado al edificio con actitud tranquila, como muestran las imágenes. Para la ocasión ha escogido un sobrio y elegante traje de chaqueta azul marino que ha combinado con camisa blanca y corbata en una tonalidad más clara de azul con diminutos lunares en color crudo.

Dispuesto a que se resuelva el caso, el vocalista y compositor, de 32 años, afronta el juicio a tan solo diez días para que dé comienzo su gira Mathematics tras el lanzamiento de su nuevo álbum, en la que ofrecerá un total de veintiún shows. Todos ellos estarán repartidos entre Estados Unidos y Canadá; el primero será en Arlington, Texas, el 6 de mayo, y pondrá el broche final el 23 de septiembre en la ciudad californiana Inglewood.

Pero hasta que eso ocurra, tendrá que medirse en este pleito, en el que los argumentos iniciales ya han comenzado y donde serán doce los miembros del jurado que decidirán, bajo la supervisión del veterano juez Louis Stanton, si las semejanzas entre ambos temas son fruto de una apropiación indebida o simple coincidencia. "La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60.000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles", escribió Ed Sheeran el pasado año en su perfil de Twitter.

Mientras que el equipo legal del artista británico ha refutado las incriminaciones de los herederos de Townsend, en las que no está involucrada la familia de Marvin Gaye, asegurando que "hay docenas, si no cientos, de canciones anteriores y posteriores" a dicho tema que emplean una progresión de acordes igual o parecida, los demandantes se mantienen firmes. Por el momento, todo lo que se sabe es que Ed Sheeran, que se alzó con un premio Grammy por la canción Thinking Out Loud en 2016, participará como testigo en el juicio.

