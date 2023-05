Ed Sheeran sufre un duro golpe durante su juicio por plagio y amenaza con esta drástica decisión

Ed Sheeran, de 32 años, se siente disgustado y menospreciado por el proceso legal en el que se ha visto inmerso y ahora además el intérprete ha tenido que hacer frente a una triste noticia. Tal y como se ha informado ha fallecido su abuela Anne Mary a los 92 años, una pérdida dolorosa seguro para el artista que, en 2017, dedicó una de sus canciones, Nancy Mulligan (incluida en su tercer álbum Divide), a la historia de amor de sus abuelos que se casaron pese a pertenecer a diferentes religiones. “Mi abuelo era protestante de Belfast y mi abuela católica de Wexford (…) Se enfrentaron a la gente, se casaron y estuvieron juntos 66 años antes de que mi abuelo muriera” dijo entonces Ed. También la fallecida habló en alguna ocasión acerca de su nieto, asegurando que a pesar de su gran éxito mantenía los pies en la tierra.

Esta noticia llega en medio de un momento delicado para el intérprete, que continúa inmerso en el juicio por plagio con los herederos de Ed Townsend, músico y productor que creó el clásico de soul Let’s Get It On con Marvin Gaye (1973). Los demandantes aseguran que el tema Thinking Out Loud de Sheeran (2014) es una copia de la canción mencionada, algo que Sheeran rebate ante el juez. Asegura que se siente “insultado” por tales acusaciones y dice que el experto contratado por los demandantes alteró su canción para que el análisis cuadrara con las acusaciones que se le atribuyen.

En su defensa Sheeran explica que muchos de sus temas están hechos con fragmentos de otras de sus canciones. “Estoy seguro de que muchas de las canciones pop que se escriben hoy en día están construidas sobre unas bases que están al alcance de todos desde cientos de años” apunta. Su disgusto es tal que le ha llevado a manifestar una drástica intención, en el caso de que obtenga una sentencia desfavorable. Asegura que si pierde “dejará la música” pues considera “insultante dedicar su vida entera a escribir canciones y tocar en directo y que le hagan de menos” por ello.

Los fans cruzan los dedos para que no cumpla su amenaza pues el británico es una de las estrellas más importantes del panorama. Está a punto de publicar su quinto álbum de estudio Subtract, que sería el primero de una serie de trabajos que tiene planeados para el futuro titulados con nombres de símbolos. Se prevé que el proceso legal, que se lleva a cabo en un tribunal de Manhattan, Nueva York, se prolongue durante dos semanas más por lo que el artista saldrá de gira (comienza el 6 de mayo) inmerso aún en este procedimiento. Acaba además de estrenar precisamente en la ciudad americana el documental Ed Sheeran: The sum of it all, un espacio en el que abre las puertas a la faceta más personal de su vida, desvelando la intimidad de la relación con su esposa Cherry Seaborn, cómo afrontar las pérdidas y resaltando la importancia de cuidar de la salud mental.