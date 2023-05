Fallece a los 47 años Heather Armstrong, bloguera, empresaria y pareja del excandidato al Senado de EEUU

Heather Armstrong o más conocida como la mamá bloguera, ha fallecido a sus 47 años. La infuencer era conocida por tratar sus temas cotidianos como madre y sus batallas contra la depresión y el alcoholismo en su web Dooce.com. Su pareja desde hace seis años, Pete Ashdown, excandidato al Senado de los Estados Unidos, ha sido el encargado de dar la triste noticia a través de su perfil social con un comunicado tras encontrarla sin vida en su casa de Salt Lake City (Utah): "Heather, también conocida como el amor de mi vida, ha fallecido".

Heather estrenó en el 2001 su perfil social. Un blog con el que enseguida consiguió la popularidad al escribir con franqueza sobre sus hijos, sus relaciones y sus problemas más personales e íntimos. Muy pronto consiguió con esta plataforma digital crearse su propia carrera lucrativa e incluso en 2009, con una carrera más afianzada, Armstrong publicó su autobiografía ‘The Valedictorian of Being Dead: The True Story of Dying Ten Times to Live' llegando a visitar The Oprah Winfrey Show, uno de los talk shows estadounidenses más populares.

Todo lo que hay detrás de una foto de Instagram perfecta

Se ganó el cariño de todos sus seguidores gracias a su sinceridad y forma de contar las cosas. Su éxito hizo que Armstrong pasara a formar parte de la lista Forbes de mujeres más influyentes en los medios. Fue una de las invitadas de Oprah Winfrey a su programa de entrevistas, The Oprah Winfrey Show y llegó a coronarse como “La reina de las mamás blogueras” por The New York Times Magazine. A pesar de conquistar el corazón de miles de lectores, su carrera también estuvo marcada por la polémica.

Fallece Carlos Tena, periodista y crítico musical, a los 79 años

Las críticas comenzaron cuando Armstrong escribió contra su jefe, el dueño de una empresa tecnológica emergente al que quiso ‘estrangular’, costándole así el puesto de trabajo. Tras desatar el caos en redes, la bloguera continuó tratando temas como su primer matrimonio, la vida en Los Ángeles, la maternidad o el alcoholismo, adentrándose en sus sentimientos más profundos con la honestidad por bandera.

Estos son los 100 españoles más ricos de España, según Forbes

La bloguera vivía junto a sus dos hijos, Leta de 19 años y Marlo de 13 años -fruto de su matrimonio anterior- y su actual pareja desde hace seis años, el ex candidato al Senado de los Estados Unidos Pete Ashdown. Fue el político quien la encontró el pasado martes en su casa de Salt Lake City y le ha dedicado unas preciosas palabras a través de su perfil social: "Heather Brooke Hamilton, también conocida como Heather B. Armstrong, también conocida como Dooce, también conocida como el amor de mi vida. 19 de julio de 1975 - 9 de mayo de 2023. Se necesita un océano para no romperse. Mantén a tus seres queridos cerca y ama a todos los demás".

Fallece Félix Paniego, reconocido hostelero riojano de 96 años y padre del tres estrellas Michelin Francis Paniego

Muere Jesús Candel, ‘Spiriman’, el polémico doctor de urgencias que denunció la falta de medios durante la pandemia