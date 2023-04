Fallece Carlos Tena, periodista y crítico musical, a los 79 años

El mundo de la comunicación está de luto por el fallecimiento de uno de sus compañeros, Carlos Tena. La voz del periodista y crítico musical se apagaba para siempre el jueves a los 79 años. Así lo ha confirmado el artista Álex de la Nuez, quien ha lamentado la pérdida de su gran amigo. "Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase", ha dicho el que fue integrante de Zombies, Tequila y la mitad del dúo Álex & Christina. El artista, expareja de la modelo Martina Klein, ha confirmado en El País que ya ha sido incinerado.

La vida profesional de Tena siempre ha estado estrechamente vinculada a la música. En 1965 debutó en Radio Nacional con el programa Hablando de discos, al que siguieron otros espacios de éxito (en radio y televisión) como Para vosotros jóvenes (Premio Nacional de Radio), Clásicos Populares, Discofrenia, A la Luna, a las dos y a las tres, En el aire, A uan ba buluba balam bambú y Caja de ritmos, que se canceló tras el escándalo que supuso la actuación del grupo Vulpes. El periodista, considerado todo un símbolo de la movida madrileña, se convirtió en delegado de programas musicales del ente público ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

En los años 90 pasó a las cadenas privadas y se hizo muy popular en Antena 3 de la mano de Lluvia de estrellas. En el talent infantil presentado por Bertín Osborne ejercía como jurado junto a Lauren Postigo, quien falleció en 2006. Junto a ellos valoraba las actuaciones un tercer miembro que cambiaba semanalmente y esa silla la ocuparon en varias ocasiones Martirio y Alaska. Precisamente esta última había debutado en la televisión en un programa de Tena, al que también vimos en Menudas estrellas y colaborando en el debate de Moros y cristianos.

Escribió el libro Historia del Blues así como artículos en periódicos y revistas. Además de su labor periodística, Carlos Tena fue productor de artistas de Mario Tenia, Johnny Comomollo, Tilburi y Paraíso. En 2010 se instaló en Cuba, donde trabajó como corresponsal a la vez que escribía su propio blog con la política como eje central. En 2016 su trabajo fue reconocido en el Festival Pop Art de Cáceres, donde se le entregó un galardón.