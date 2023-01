Martina Klein, orgullosa de su hijo Pablo, que acaba de cumplir 18 años

¡Qué rápido pasa el tiempo! Eso fue lo que pensó Martina Klein al felicitar a su hijo Pablo por su 18 cumpleaños. La modelo confesó que su primogénito había crecido en un "suspiro", que había pasado en un abrir y cerrar de ojos de ser un bebé precioso a un atractivo joven que tiene toda la vida por delante. "No te voy a pegar un rollazo dándote lecciones de vida, porque no tengo ni idea y estoy tan asustada como tú", le dijo. "Solo pedirte y desear que me tengas cerca, como hasta ahora, para echarte una mano si hace falta, y para que me dejes ver las vistas desde ti, que son una maravilla", añadió.

La top acompañó el texto con dos fotos. La primera es más actual y refleja el gran parecido que Pablo guarda con ella. La segunda muestra un tierno momento de los primeros días de vida de su primogénito, que vino al mundo el 27 de enero de 2005 en la clínica Teknon de Barcelona. El niño nació sobre las 22.30 horas de la noche, pesó 3,5 kilos y midió 50 centímetros.

Martina se convirtió en madre por primera vez con Alex de la Nuez, el popular músico que alcanzó la fama como pareja musical (y también sentimental) de Christina Rossenvinge en el dúo Alex y Christina. Comenzaron a salir en 1999 y parecían la viva imagen de la felicidad. "Tengo muchos 'flashes' de futuro en los que veo a mis hijos y nietos sanos, fuertes y alegres, y Alex y yo nos cogemos de la mano en una casa frente al mar, con el alma tranquila, porque no nos quedan asignaturas importantes pendientes", declaraba la modelo en ¡HOLA!. Sin embargo, tres años después del nacimiento de su hijo Pablo, anunciaron su separación. "Entre nosotros existe una relación de cariño y respeto, y así queremos continuar en el futuro en aras de una armonía necesaria para el bienestar de nuestro hijo", dijeron.

Esta ruptura no fue nada fácil para Martina. "No estoy pasando por el mejor momento de mi vida, pero sí me encuentro muy tranquila. Ha sido una decisión muy meditada, y lo único que ahora me importa es la felicidad de mi hijo", aseguró. Además, reveló que el niño había heredado su belleza. "La joya de mi vida es mi hijo Pablo, que, además, tiene dos zafiros como ojos", declaró en la revista.

Dos años después, en 2010, la modelo se enamoró de Alex Corretja y en 2017 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Érika. La pequeña ampliaba la gran familia de la pareja, pues Martina aportaba a Pablo y el extenista a Carla y Aroa. Siendo tantos en casa, la top afirmó que no tendrían más niños. "¡No! En principio hemos cumplido con nuestras expectativas familiares. ¡Somos muy felices y estamos muy entretenidos con lo que tenemos en casa!".

