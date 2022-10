Fallece ‘Spiriman’, el polémico doctor de urgencias que denunció la falta de medios durante la pandemia

Jesús Candel, el médico granadino que se dió a conocer durante la pandemia como ‘Spiriman’, ha fallecido este pasado jueves a los 46 años de edad víctima de un cáncer de pulmón. Protagonista de múltiples polémicas en 2016 por sus denuncias contra los recortes de sanidad en Andalucía, el doctor de urgencias, había comunicado a su más de medio millón de seguidores el fatal diagnóstico que había recibido en 2020. Acompañado del cariño de sus familiares, amigos y fans llevaba dos años luchando con resignación contra la enfermedad que ayer jueves acabó con su vida.

En una de sus últimas publicaciones el doctor, que fue el líder de una de las primeras movilizaciones por redes sociales a favor de la sanidad andaluza, hacía gala de su optimismo y resignación, dando las gracias por todo el cariño que estaba recibiendo durante su lucha contra la enfermedad: “Yo creo que Dios me hizo con un motivo. Me hizo generoso para poder unirme a muy buenas personas como vosotros y poder hacer muchas cosas que le agradasen. Sólo Él sabe el fin de mi destino, pero tanto amor que me está dando a través vuestra y de mi familia, me mantiene aquí. Buenas noches en un día maravilloso en el que he estado encerrado todo el día en mi cuarto, pero feliz de tener menos dolor y más alegría en el cuerpo”

Activista exacerbado, sus polémicos videos hicieron que el Colegio de Médicos de Granada le impusiera una inhabilitación de un mes por descalificar al personal sanitario en redes sociales. En 2019 fue acusado de un delito de calumnias contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez La Fuente, y más tarde también condenado, por injurias y calumnias a Susana Díaz y el exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, por lo que tuvo que pagar una multa de 5.000 euros, 2.500 euros a cada uno.

Entre sus grandes logros quedará el haber sido uno de los impulsores de la UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico), una fundación sin ánimo de lucro de ámbito nacional inscrita en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que presidía y que actualmente gracias a las donaciones de sus más de 14.000 socios ha atendido ya a 400 pacientes de toda España y está construyendo en Granada un nuevo centro dedicado al tratamiento de distintos tipos de cáncer a través de la realización de ejercicio físico que será inaugurado a principios de 2023.

Las muestras de cariño hacia el popular facultativo no dejan de sucederse en su perfil. Su compañero y amigo Javier Cánovas, Director de la UAPO, le dedica unas emotivas palabras en las que resalta la pasión, entrega y coraje con las que afrontaba cada empeño: “Aún no te deberías ir, nos queda tanto por hacer juntos y por ayudar a tantos que no sé si voy a poder hacerlo sin ti. ¿Cómo quieres que esté a tu altura? Todo lo que hemos pasado juntos no se puede describir en unas líneas, tu fuerza, tu coraje, tus ganas de vivir, tu amistad y tus ganas por ayudar”

También la popular presentadora Paz Padilla, muy sensibilizada con la lacra que supone esta devastadora enfermedad tras la pérdida de su marido el pasado julio de 2020, ha lamentado públicamente su marcha, trasladando sus condolencias a la familia con unas palabras llenas de esperanza: “¡Amor, buen viaje! Has luchado no sólo para vivir sino para ayudar a muchos, tu camino será fácil, porque has dejado mucho amor. Tu familia tiene que estar en Paz, eres un ejemplo, les mando miles de besos. Todos los que te seguimos te mandaremos mucho amor para que continúe tu camino. Gracias por estar cada día con nosotros y espero que aprendamos a valorar la vida como tu. ¡Te quiero, avanza!

