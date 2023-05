Carla Barber estalla y niega rotundamente que tenga una relación con un conocido futbolista

Desde hace varios días, circulaban rumores sobre una posible relación sentimental de Carla Barber con un conocido futbolista. Sin embargo, la doctora de 32 años, cansada de bulos y especulaciones sobre su vida privada, ha decidido desmentir estas informaciones de manera tajante. "El lugar de dormir, estoy leyendo una nueva noticia sobre mí, nuevamente inventada y totalmente falsa. Me parece una vergüenza que se generen noticias sin fundamento que afectan a muchas personas".

De la misma manera, la empresaria ha pedido respeto, no solo para ella, sino también para sus dos retoños, Bastián, que el próximo 3 de mayo celebrará su primer cumpleaños, y Bosco, que llegó al mundo de manera prematura a principios de abril. "A mi lado tengo a Bosco en su cunita y a Bastián en otra. Ambos duermen después de haberles dado el baño. Mis hijos aún son pequeños y no se enteran de nada, pero ¿qué ocurriría si no fuera así y se encontrasen noticias falsas que hablan de mí?

Esta no es la primera vez que la maniquí tiene que hacer frente a este tipo de habladurías, puesto que hace escasas semanas se pensaba que había comenzado un noviazgo con el cirujano plástico Carlos Rubí (38). "Es mentira, estoy soltera", declaraba en exclusiva a ¡HOLA! al mismo tiempo que especificaba que el atractivo joven es el hermano de una buena amiga suya y simplemente coincidieron en el mismo sitio comiendo.

Centrada en sus hijos y su negocio

La alegría de Carla por dar la bienvenida a su segundo hijo se vio empañada por su ruptura con Joseph, padre de sus niños con el que compartió dos años de su vida. "Tengo momentos tristes y estoy pasando por una situación complicada y dura. Lloro todos los días". Sin embargo, a pesar de todo este dolor, la modelo ha preferido valorar el lado positivo, sacando fuerza de flaqueza y luchando por lo que más le importa: su familia. "Nada ni nadie borra mi sonrisa ni mis ganas de disfrutar. Soy una afortunada y solo puedo dar gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado".

Para la exconcursante de Supervivientes no fue nada sencillo tomar la decisión de separarse del empresario francés, ya que, tal y como revelaba en una entrevista con esta revista, a pesar de estar completamente enamorada, su pareja le decepcionó. "No era como yo esperaba. En muchos aspectos me ha vendido una persona que no es. Por mucho que lo haya querido, llega un punto que no puedes seguir adelante". Un golpe de realidad que hizo a la influencer cancelar todos sus planes de futuro juntos, como la boda que iban a celebrar este otoño.

