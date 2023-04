Carla Barber explica cómo se encuentran ella y su bebé Romeo tras tener un parto prematuro

Carla Barber está en una nube. Hace tan solo unas horas, la influencer de 32 años daba la bienvenida a su segundo hijo, Romeo. El pequeño llegó al mundo de una manera un tanto inesperada, puesto que su nacimiento se ha producido un mes antes de la fecha prevista. A pesar de que fue un parto prematuro, madre e hijo se encuentran perfectamente, tal y como ha explicado la empresaria. "El niño ha pasado una noche increíble. Estoy de lo más feliz, aunque yo solo haya dormido una hora y media".

La que fuese concursante de Supervivientes 2016, también ha declarado que casi no está sintiendo molestias tras la cesárea que le practicaron. "Estoy muy bien. Me he levantado de la cama, sin dolor y sin problemas, es increíble", ha relatado mientras le daba las gracias al equipo médico que con tanto cariño y profesionalidad le ha atendido. De la misma manera, se ha mostrado muy emocionada y agradecida por todas las felicitaciones que está recibiendo de sus seguidores.

En el hospital, la experta en medicina estética cuenta con los mejores cuidadores: su madre, su hermana y su primogénito Bastián, que el próximo mes de mayo cumplirá un año. Además, Carla ya ha recibido la visita de un grupo de amigos que han traído consigo sushi, una de sus comidas favoritas que durante los ocho meses que ha durado su embarazo no ha podido degustar. "El mejor final para un día perfecto", bromeaba.

Un embarazado marcado por su ruptura sentimental

Carla Barber ha vivido un embarazo de lo más agridulce. La alegría de ampliar su familia se ha empañado con la desilusión de haber puesto punto y final a su relación de dos años con Joseph, el padre de sus retoños. "Tengo momentos tristes y estoy pasando por una situación complicada y dura. Lloro todos los días". Sin embargo, a pesar de todo este dolor, la maniquí prefería valorar el lado positivo de cada situación, sacando fuerza de flaqueza y luchando por lo que más le importa: su familia. "Nada ni nadie borra mi sonrisa ni mis ganas de disfrutar. Soy una afortunada y solo puedo dar gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado".

Para la modelo no fue nada sencillo tomar la decisión de romper con el empresario francés, ya que, tal y como revelaba en una entrevista en exclusiva con ¡HOLA!, a pesar de estar completamente enamorada, su pareja le decepcionó. "No era como yo esperaba. En muchos aspectos me ha vendido una persona que no es. Por mucho que lo haya querido, llega un punto que no puedes seguir adelante". Un golpe de realidad que hizo a la influencer cancelar todos sus planes de futuro juntos, como la boda que iban a celebrar este otoño.

